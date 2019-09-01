Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

Луганская Заря принимает киевское Динамо в рамках центрального матча 6-го тура УПЛ. Составы команд и ссылка на онлайн поединка – в этой новости.

Матч Заря – Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Также матч можно посмотреть в этой новости либо на телеканале "2+2".

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд:

Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский – Громов – Будковский

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Арвеладзе, Белый, Лунев, Кабаев, Чайковский

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири – Цыганков, Буяльский, Гармаш, Де Пена – Жерсон

Запасные: Бущан, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Караваев, Беседин, Соль