Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Заря примет Динамо в матче 6-го тура чемпионата Украины. Какой прогноз на поединок, подскажет "Футбол 24".

Матч Заря – Динамо состоится в воскресенье, 1 сентября, в Запорожье на стадионе Славутич Арена. Начало игры в 19:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

Зоря – Динамо, прогноз букмекерів на матч УПЛ

Специалисты британской конторы William Hill считают Динамо фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 4,8. Зато вероятный успех киевлян оценивается в 1,57, а ничья – 3,9.

Австрийцы с Bwin схожего мнения. Здесь коэффициент на успех команды Виктора Скрипника составляет 4,6. Победа гостей оценивается в 1,57. А на ничейный итог матча можно поставить с коэффициентом 4,10.

Как видим, букмекеры практически не верят в победу луганчан и больше склоняются к тому, что Алексей Михайличенко одержит дебютную победу после возвращения на пост главного тренера Динамо.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи