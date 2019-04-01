Динамо едет в гости к Заре в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Заря – Динамо состоится 3 апреля в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Начало игры в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Заря – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ:

Динамо начинает второй этап чемпионата тяжелым выездом к Заре. Букмекеры отводят киевлянам статус явного фаворита встречи.

Авторитетная контора Bwin на победу подопечных Александра Хацкевича предлагает коэффициент 1.55, тогда как выигрыш команды Юрия Вернидуба оценивается в 5.25, а ничья – в 3.8. Специалисты Bet365 немного больше верят в хозяев, выставив на их успех коэффициент 4.75. Победа Динамо здесь оценена в 1.57, а мировой итог – в 3.75.

Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Предыдущая встреча команд завершилась разгромной победой Динамо со счетом 5:0, а вот осенний поединок в Запорожье принес ничью 1:1. Следующий матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше 2,5 можно поставить за 1.75, а на соответствующий тотал меньше – с коэффициентом 2.

Заря – Динамо прогноз "Футбол 24":

Динамо выиграло от переноса 23-го тура УПЛ, ведь многочисленные сборники успели восстановиться от международных матчей и потренироваться вместе. Из трех последних выездов на Славутич-Арену киевляне привезли только одну победу, однако на этот раз должны набрать 3 очка, чтобы сохранить некатастрофическое отставание от Шахтера (сейчас 7 пунктов).

Заря по условиям аренды будет играть без основных фулбеков Тымчика и Михайличенко, а участие капитана Караваева под вопросом, потому остановить Динамо ей будет трудно. Прогнозируем минимальную победу киевлян – 0:1.

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