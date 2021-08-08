Вот мы и дождались первого матча в новом сезоне УПЛ, который действительно можно назвать топовым. Бронзовый призер против чемпиона, быстрые контратаки против владения, интенсивный прессинг против стиля с минимизацией рисков – что может быть лучше? Последняя встреча между Зарей и Динамо в чемпионате, например, подарила шедевральный гол Сидорчука в Запорожье. Именно после того поединка о золоте киевлян заговорили в полный голос.

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И вот команды снова встречаются в Запорожье – и снова их битва имеет большое значение для чемпионских амбиций "бело-синих". Шахтер вчера потерпел сенсационное поражение от Александрии, поэтому подопечные Мирчи Луческу получили возможность обойти дончан в турнирной таблице. Правда, в текущем туре можно только догнать "горняков", ведь у киевлян меньше матчей – впрочем, в перенесенном на среду поединке против Миная динамовцы отпразднуют победу с вероятностью в 99%. Сегодня же важно прибить Зарю.

Луганчанам тоже необходимы очки, ведь на старте сезона команда уже успела потерять очки, проиграв все той же Александрии дома. Затем был выездной разгром Ингульца со счетом 5:1, однако и в этом поединке не все прошло гладко – до 83-й минуты "мужики" вели только со счетом 2:1, причем в их ворота не поставили явный пенальти. Статистически Заря также не впечатлила, ппозволив петровцам 25 раз коснуться мяча в штрафной, а точность передач вперед составила всего 66,42%.

Вообще, футбол подопечных Виктора Скрипника выглядит довольно тревожно. Команда идет второй в УПЛ по среднему количеству длинных передач (больше только у Вереса), по среднему количеству потерь мяча луганчане уступают только Александрии, а за два первых тура Заря позволила провести по собственным воротам аж 22 удара. Контроль мяча держался на уровне 60,5%, но при таком высоком показателе "мужики" слабо атакуют позиционно – их темп передач ниже среднего по лиге, а за одно владение коллектив делает не более 3,62 передач.

Заря долго держит мяч и отдает очень много передач вперед, но коротко разыгрывает атаки. Это сигнализирует об упрощении футбола – подопечные Виктора Скрипника конвертируют владение в несколько пасов с последующим лонгболом на ход, допуская большое количество брака. Проблемы с позиционным наступлением команда компенсирует дальними ударами – средняя дистанция составляет 18,82 метра, а 2 из 5 голов были забиты из-за пределов штрафной. Кроме того, многое поставлено на индивидуальное мастерство – в среднем "черно-белые" делают аж 16 успешных обыгрышей на дриблинге.

В командном плане Заря старается брать чрезвычайной интенсивностью прессинга (5,1 PPDA, лидеры УПЛ). Благодаря хорошей работе по ничейным мячах, отбору и перехвату "мужики" получают возможность перезагружать свои атаки, компенсируя огромное количество брака. Словом, Виктор Скрипник ставит футбол, который провоцирует соперника на ошибки, наказывая за них быстрыми контрвыпадами – проблема же состоит в большой энергозатратности такого стиля и сомнительной надежности игровой конструкции. Матчи Зари на старте нового сезона – это развеселая игра на встречных курсах с большим количеством моментов у обоих ворот.

Насколько это может быть проблемой для нынешнего Динамо? К сожалению, сейчас делать далекоидущие выводы трудно, ведь за плечами киевлян всего один официальный матч против дебютанта УПЛ, у которого почти все статистические показатели остались на уровне Первой лиги. Верес несколько раз неплохо ловил "бело-синих" на фланговых контратаках, но системных ошибок в обороне "бело-синих" возникало мало, а сам матч де-факто завершился уже на 6-й минуте, после второго гола чемпиона.

Можно опереться на информацию из спаррингов на летних сборах, однако Динамо никак не могло собрать на них оптимальный состав, а Мирча Луческу использовал каждый из поединков для отработки отдельных компонентов или моделей игры. В частности, среди недели "бело-синие" провели товарищескую встречу с Фенербахче в Стамбуле – там киевляне попали под интенсивное давление, завершив с худшей за пять месяцев точностью поперечных передач и посредственной общей точностью (85%). Команда свалилась на правый фланг при позиционных атаках и очень слабо отработала в единоборствах во всех фазах игры.

Динамовцам критически не хватало темпа при работе в центре поля и наиграло всего на 0,73 ожидаемых голов. Провал? Вряд ли. Динамо явно отрабатывало конкретные задачи в этом матче – играло от сдерживания соперника (30% передач на собственной трети поля явно на это намекают), избегало жестких контактов ( "бело-синие" старались читать передачи) и отошло от стерильного владения. Спарринг против Фенербахче имитировал отдельные нюансы матчей ЛЧ, где подопечным Мирчи Луческу придется играть под давлением.

Пока наиболее явной проблемой в футболе Динамо является продвижение атак с задней линии – в Стамбуле ни один защитник не добился показателя выше 71%. Особенно разочаровал Тымчик (33% точности пасов), который перед этим провел королевский матч против Вереса. Кроме того, заметно, что в поединках, где соперник оказывает интенсивное давление, "бело-синие" начинают допускать ощутимый процент брака. На старте сезона это можно простить, но именно в поединке против Зари данный минус может выйти боком.

Стилистически же Динамо за лето не изменилось. В том же матче против Вереса киевляне продемонстрировали 90% точности передач, темп в 18,61 передач за минуту и ​​84% точности пасов вперед при общей стерильности владения. "Бело-синие" ставили на осторожность, качество и высокий темп – в этом главное преимущество чемпиона над Зарей. Впрочем, это был только Верес. Сегодня динамовцы получат принципиально иной уровень сопротивления.

Кадровая ситуация

Травмированных или дисквалифицированных в составе Зари нет, но без потерь команда не обошлась. Луганчанам не сможет помочь Булеца, который пропустит встречу из-за условий аренды с Динамо.

У Динамо ситуация сложнее. В лазарете до сих пор остаются Бурда, Беседин, Каргбо, Вербич и Попов, а Супряга вернется к тренировкам в общей группе только на следующей неделе. Впрочем, киевлянам удалось избежать дисквалификации.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью – Назарина – Кочергин, Громов, Хомченовский – Шахаб, Сайядманеш

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Заря, очевидно, даст бой Динамо. Прямо сейчас с киевлянами действительно можно цепляться за результат – у них мало официальных матчей за спиной, их лидеры находятся в разном игровом тонусе, а под интенсивным давлением "бело-синие" пока выглядят не так убедительно, как год назад. В позиционном наступлении чемпион также не вышел на свой привычный уровень – динамовцы грешат большим количеством дальних ударов (почти половина от общего количества) и входят в штрафную не так часто, как ожидалось.

Все эти показатели будут улучшаться по ходу чемпионата, но прямо сейчас Заря может "взять" киевлян. Тем более, что на старте сезона "мужики" не имеют проблем с физической нагрузкой – сегодня команда способна бегать в максимально возможном темпе, агрессивно прессингуя и провоцируя соперника на ошибки.

Проблема, однако, заключается в слишком большом количестве брака при передачах и очень прогнозируемой тактике. Динамо уже в матче против Фенербахче готовилось играть под интенсивным прессингом, который предложит Заря – вот только луганчане не могут так же качественно атаковать позиционно.

Очевидно, поединок будет напоминать весеннюю встречу в чемпионате. Хозяева поднимут скорости и будут время от времени ловить соперника на контратаках, а гости будут сдерживать "мужиков" из владения и демонстрировать высокую эффективность во всех компонентах игры. Особенно серьезно преимущество чемпиона в продвижении атак: даже в тяжелом матче против Фенербахче Динамо сделало 27 касаний в штрафной – а Заря даже Ингульцу позволила сделать 25 в собственной штрафной.

Как показали предыдущие встречи, качество Динамо существенно выше чем активность Зари. Именно поэтому стоит поставить на очередную победу киевлян.

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