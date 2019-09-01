Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

В рамках 6-го тура УПЛ Заря принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

К центральному матчу 6-го тура Заря подходит в довольно сильной форме. Во-первых, луганчане демонстрируют хорошие результаты в УПЛ: три победы и ничья при одном поражении и общем счёте 7:4 – лучшую разницу до начала тура имели только Шахтер, Десна и Динамо. Во-вторых, наладилась атакующая игра – если в первых матчах "мужики" долго катали мяч взад и поперёк, называя это "игрой по счёту", то сейчас они эффективно комбинируют, прессингуют и создают качественные моменты. Первый тайм с Эспаньолом на выезде вообще был одним из лучших для украинского футбола летом, а дома Заря расписала с каталонцами боевую ничью (2:2), нанеся почти 20 ударов по воротам и забив красивые голы.

Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

Действительно, команда Виктора Скрипника начала прогрессировать, хотя всего несколько недель назад она не могла забить Будучности при игре 11 на 9. Впрочем, проблем у тренера достаточно, а главная из них – оборона. Уязвимость объясняется не столько защитниками, сколько общей системой Зари: схема 4-4-2 ромб имеет свойство оставлять свободные зоны по флангам, а когда при этом соперник агрессивно прессингует и атакует на высокой скорости – начинаются привозы. Футболистам очень не хватает внимательности: так, Ковалец забивал Шевченко после передачи Юрченко назад, а Варгас несколько дней назад выскочил один на один после банального паса центрбэка. Кроме того, "мужики" неубедительно действуют при стандартах у своих ворот. Словом, в тылах у Зари есть где разгуляться.

"Это будет большой проблемой для Михайличенко": Цыганык сделал прогноз на матч Динамо – Заря

Динамо в ничейном матче с Олимпиком неделю назад продемонстрировало полное отсутствие изменений – Алексей Михайличенко пока успел только установить двухразовые тренировки и прогнать команду на предмет физической подготовки. Более-менее смело можно говорить лишь о введении Кадири в основу, ведь он сыграл просто блестяще, а вот Жерсону про гарантированное место в старте думать рано – ничего серьезного он не продемонстрировал, поэтому на его позиции можно ожидать ротацию. В игровом плане изменений у Динамо не было от слова "абсолютно" – команда сыграла по лекалам Александра Хацкевича, что заметно по всем перестройкам и перемещениям.

Де Пена заинтересовал Лацио, – СМИ

Киевлянам очень не хватает продуманности в действиях. Футболисты часто меняют позиции хаотично, без надобности или в не лучший для этого момент – это особенно сильно вредит организации позиционных атак. На флангах же всё возлагается на индивидуальное мастерство исполнителей, что регулярно выливается в частые притормаживания и развёртывания назад – Цыганков не может в каждом эпизоде ​​обыгрывать всю команду, хотя в ворота Олимпика он положил настоящий шедевр. Взаимодействие с форвардами также налажено слабо, но в матче против Зари эти компоненты могут выглядеть лучше. Всё же, проходит уже третья неделя работы Алексея Михайличенко на посту главного тренера, а индивидуальный класс "бело-синих" никуда не делся.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря и Динамо в чемпионате провели между собой 40 матчей, из которых 28 выиграли киевляне, 10 завершились вничью и лишь в четырёх играх победу праздновали луганчане.

2. Общий счет противостояния между Зарей и Динамо в чемпионате – 90:29 в пользу "бело-синих".

3. Наиболее результативный матч между Зарей и Динамо был сыгран в первом круге сезона УПЛ 2017/18. Тогда в Запорожье команды расписали феерическую ничью – 4:4.

4. Самая крупная победа Зари над Динамо была зафиксирована в сезоне 2013/2014 – тогда в первом круге на стадионе "Авангард" луганчане разбили киевлян со счетом 2:0. Самая крупная победа Динамо над Зарей – 6:1 в Киеве в сезоне 2011/2012 и 0:5 в Луганске в сезоне 2012/2013 и 5:0 в феврале 2019 года.

5. В последних пяти выездных поединках УПЛ против Зари киевское Динамо три раза победило и дважды свело матч к ничье. Общий счёт этих встреч – 10:7 в пользу киевлян.

Кадровая ситуация

У Виктора Скрипника достаточно кадровых проблем. В первую очередь, следует отметить невозможность заявить аредованных у киевлян Русина и Леднева. Кроме того, из-за травмы не сыграет Виталий Вернидуб, которому нужна операция, а Силас, так и не набрав форму, был отправлен в аренду в Израиль. Впрочем, всех этих игроков луганчане довольно легко могут заменить.

Сидорчук тренировался в общей группе Динамо несмотря на слухи о переходе в Бешикташ

Главной потерей киевлян перед матчем против Зари, безусловно, является Беньямин Вербич, получивший двухматчевую дисквалификацию за неспортивное поведение. Также динамовцам вряд ли помогут Микель Дуелунд и Денис Попов, которые имели повреждения и тренировались отдельно от основной группы. Других проблем с составом у вице-чемпионов нет.

Ориентировочные составы на матч Заря – Динамо

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Хомченовский, Юрченко – Громов, Будковский

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадири – Цыганков, Буяльский, Шепелев, де Пена – Жерсон

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Матчи между Зарей и Динамо всегда отличались интересными сюжетами и обилием голов, поэтому сегодня можно ожидать чего-то похожего. Существует очень большая вероятность, что мотивированая Заря первой откроет счёт – и чем раньше это произойдет, тем лучше для луганчан, ведь сил у них осталось не так уж и много. Динамо очень долго входит в игру, поэтому начало встречи должно быть как минимум равным.

Впрочем, индивидуальное преимущество в классе, соединённое с невнимательностью защитников и проблемами Зари на флангах, должна подарить гол и киевлянам. В любом случае, матч перейдёт в фазу позиционной борьбы на истощение, в которой киевляне точно будут иметь преимущество – они меньше играли, дольше отдыхали и имеют широкую скамью запасных. Именно поэтому наиболее вероятным исходом поединка кажется тяжёлая победа Динамо.

Золотые "нулевые" Динамо против Реала, украинец в Ливерпуле, (не)лысый Вацко и ещё 22 фото "старой школы"