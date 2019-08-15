Заря – ЦСКА София: стартовые составы на ответный матч квалификации Лиги Европы

Заря и ЦСКА поборются за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря – ЦСКА София начнётся в 20:00. Телетрансляция пройдет на канале "УНИАН", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Заря – ЦСКА София: анонс матча квалификации Лиги Европы

Напомним, что первый матч прошел в Болгарии и завершился результативной ничьей – 1:1.

Стартовые составы

Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко – Хомченовский, Иванисеня, Кочергин – Юрченко – Будковский, Русин

Запасные: Василь, Каменюка, Леднев, Лунёв, Кабаев, Чеберко, Арвеладзе

В такой форме сегодня сыграют команды pic.twitter.com/EZcvwt4Wru — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 15, 2019

ЦСКА София: Черняускас – Альбентоса, Томаш, Занев – Турицов, Родригеш, Малинов, Бикель, Жефферсон – Сов, Эвандро

Запасные: Бузатто, Кэри, Уотт, Фаббрини, Митков, Антов, Галабов

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