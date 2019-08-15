Заря – ЦСКА София: анонс матча квалификации Лиги Европы

Луганская Заря дома сразится с софийским ЦСКА за выход в следующий раунд Лиги Европы. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Заря – ЦСКА София

15 августа, 20:00, Запорожье, Славутич-Арена

Главный арбитр: Амори Дельрю (Франция)

Телетрансляция на телеканале УНИАН, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

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Обе команды к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы подходят в хорошем настроении. Хозяева в воскресенье одолели ковалёвский Колос в рамках УПЛ и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата. Кроме того, полноценный дебют в футболке луганчан ярко отметил арендованный Назарий Русин. Форвард, права на которого принадлежат Динамо, под занавес первого тайма забил сам, а на старте второго ассистировал Владиславу Кабаеву.

В свою очередь "армейцы" Софии выстояли в Разграде в поединке с абсолютным гегемоном болгарского первенства последнего десятилетия Лудогорцем. В первом тайме игра была более-менее ровной, а во второй половине настоящие чудеса в рамке творил Витаутас Черняускас. Остается надеяться, что пойманный литовским кипером кураж остался где-то в дебрях Лудогорец Арены. Правда, нулевая ничья не слишком улучшила турнирное положение ЦСКА. Подопечные Любко Петровича пока находятся лишь на 7-м месте, хотя от лидера чемпионата отстают всего на 3 очка.

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Перед запорожским поединком команды фактически не имеют значительных потерь и готовы сыграть в оптимальных составах. Вероятно, болельщиков ожидает веселый старт поединка. Из-за участия во втором по рангу еврокубковком турнире команды уже провели немало официальных матчей, и постепенно физических кондиций перестает хватать на все 90 минут. К тому же, болгарам обязательно нужно забивать в Запорожье, а Заря наверняка попытается забить быстрый мяч, чтобы остудить пыл балканцев.

Кадровая ситуация

Травмированные: Махарадзе, Громов – Энрике

Под вопросом: Атанасов, Пинту (оба – ЦСКА София)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – ЦСКА София

Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко – Кочергин, Иванисеня, Лунев, Юрченко, Хомченовский – Русин

ЦСКА София: Черняускас – Альбентоса, Томас, Занев – Турицов, Бикель, Малинов, Тьягу, Жеферсон – Эвандро, Сове

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Заря выглядит фаворитом противостояния по нескольким причинам. Луганчане заработали положительный результат в выездном матче, а на своем поле должны лишь довершить начатое дело. В новом сезоне ребята Виктора Скрипника еще не проигрывали, а каждый новый матч под руководством тренера с европейским менталитетом, с одной стороны, придает уверенности игрокам в собственных силах, а с другой – усиливает веру в философию 49-летнего наставника. Болгарский барьер не является непреодолимым для Зари, поэтому на Славутич-Арене стоит ожидать уверенной победы луганчан.

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