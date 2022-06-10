"Как прошло расставание Скрипника с Зарей? Во-первых, мы не разошлись. У нашего клуба контракт с Виктором Анатольевичем до 1 июля. Во-вторых, пусть эту информацию комментирует Ворскла. Мне нечего сказать по этому поводу.

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Заря планирует удержать Скрипника? Мы многое планируем. Повторюсь, контракт Скрипника действует до 1 июля. А вдруг он завтра придет и скажет: "Станислав Викторович, хочу и дальше с вами работать". Может это произойти? Так что давайте подождем 1 июля. Как говорится, поживем – увидим. Во всяком случае, Заря была, есть и будет.

Когда Заря начнет подготовку к новому сезону? Потерпите немного. Я вам уже говорил, что как только мы примем такое решение, вы узнаете его первыми", – поделился Оганов в интервью Fanday.

Напомним, вчера, 9 июня, Ворскла объявила о назначении Виктора Скрипника на должность главного тренера. При этом, его контракт с Зарей еще не подошел к концу.

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