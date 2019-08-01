Заря – Будучность: анонс ответного матча 2-го квалификационного раунда ЛЕ

Заря поборется за выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы в ответном матче против черногорской Будучности. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

Заря – Будучность

1 августа, Запорожье, "Славутич Арена". Прямая трансляция на "Футбол 24".

Главный арбитр: Нил Дойл (Ирландия)

Заря подходит к ответному матчу против Будучности в статусе фаворита противостояния. Это было очевидно ещё после жеребьёвки, однако тогда существовали некоторые опасения – игровой стиль нового тренера Виктора Скрипника подробно знали только фанаты Вердера, но и они не были уверены в том, взлетит ли его луганский проект. Первый матч во главе нового наставника снял все вопросы: команда понимала свои задачи и была вполне управляемой, что позволило разбить черногорцев в их стенах со счетом 1:3 – но важен не счёт, а содержание.

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Заря оказалась сильнее на несколько порядков. Будучность допускала детские ошибки в обороне и демонстрировала отсутствие навыков игры в различных игровых ситуациях, за что и была наказана – так, во всех трёх пропущенных голах её защитники пытались играть по мячу и теряли футболистов за своей спиной. Кроме того, второй забитый мяч Громова стал следствием ошибки вратаря, неуклюже обработавшего передачу назад и позволившего Будковскому сделать отбор. Даже в Первой лиге такой уровень кажется неприемлемым.

Плюсом Будучности является физическая выносливость и стандарты – один прямой удар со штрафного попал в перекладину, другой вытащил из угла Шевченко, а при угловых и подачах черногорцы непременно выигрывали второй этаж. В конце концов, они и забили после корнера, поэтому футболистам Зари нужно быть очень осторожным при работе у своих ворот. Особенно хладнокровным следует оставаться в различных мелких эпизодах, ведь балканцы прекрасно владеют искусством провокаций – именно таким образом они посадили на жёлтую карточку Богдана Михайличенко.

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В целом же, Заря сильнее. Команда Виктора Скрипника сейчас делает ставку на контроль мяча и быстрый выход в атаку через одну-две передачи, что нетипично для украинского футбола. Также "мужики" сильно смотрятся на флангах – два гола в ворота Будучности и гол Ворскле в УПЛ пришли после прострелов от фулбэка. "Ромб" луганчан в центре поля пока работает неидеально, но работа вингеров в нём заслуживает похвалы – и Хомченовский, и Кочергин, и Лунёв прекрасно работают на дриблинге, стягивая на себя защитников, открывая зоны своим латералям или врываясь на ударные позиции.

Впрочем, переживать есть из-за чего. Дебютный матч Скрипника в УПЛ против Ворсклы откровенно разочаровал, хотя Заря и одержала минимальную победу благодаря голу на 3-й минуте. Подопечные Виталия Косовского как минимум не заслужили на поражение, а по количеству опасных моментов они наиграли чуть ли не на разгром – оборона луганчан трещала по швам, а атака ничего интереснее подач в штрафную не организовала.

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Проблемы с защитой были зафиксированы и в Черногории – причем они начинались ещё с опорной зоны. Будучность несколько раз вылетала в контратаки, перехватывая передачи в центре и практически сразу вываливаясь на заднюю линию – впрочем, низкий класс не позволил реализовать этот компонент. Заря обязана была провести серьёзную работу над ошибками, иначе о групповом этапе Лиги Европы придётся мечтать в следующем году.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря второй раз в своей истории встречается с балканскими клубами. Первое столкновение также произошло во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы в сезоне 2014/15 забов'язана тогда луганчане дважды переиграли албанский Лачи (0:3 на выезде, 2:1 дома).

2. Заря всегда проходила квалификационные раунды Лиги Европы, однако при этом не выиграла ни одного матча в плей-офф за групповой этап.

3. Последний официальный матч в клубном футболе на территории Украины Виктор Скрипник провёл в сентябре 2002 года. Тогда его Вердер сыграл вничью с донецким Металлургом, а нынешний наставник Зари вышел в основе.

4. 41-летний арбитр Нил Дойл, который будет обслуживать поединок Зари против Будучности, судил наиболее результативный матч в истории сборной Украины – в сентябре 2013-го "жёлто-синие" разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

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Кадровая ситуация

Травмированных и отстранённых в составе Зари, к счастью, нет, хотя Богдан Михайличенко висит на желтой карточке. Виктор Скрипник также может рассчитывать на Богдана Леднева, который пропускал матч в Черногории из-за дисквалификации. Он забил гол Ворскле и был одним из самых активных среди луганчан, поэтому можно ожидать его появление в основе на позиции под нападающими. Также неплохо зарекомендовал себя Лунёв, в то время как Чеберко получил несколько минут, а Иванисеня вообще отдыхал – можно предположить что все эти игроки выйдут на Будучность в стартовом составе. Словом, будут точечные изменения.

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У Будучности особых проблем с составом тоже нет. Вероятно, изменения тоже не будут масштабными, хотя главный тренер черногорцев Бранко Брнович не был излишне оптимистичным на предматчевой конференции. Возможно, он уже смирился с вылетом и сосредоточится на чемпионате – в таком случае будут сюрпризы. Впрочем, его боевой состав точно не будет отличаться от основы на первый матч, ведь ни одна из замен у черногорцев тогда не сработала.

Ориентировочные составы на матч Заря – Будучность

Заря: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисения, Лунёв, Хомченовский – Леднев – Будковский, Громов

Будучность: Драгоевич – Вучич, Милич (к), Дамьянович, Болевич – Бакич, Стоилькович, Миркович – Миич, Перович, Божович

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Заря ещё входит в сезон – это заметно и по некоторым косякам в Черногории, и по невнятной игре против Ворсклы. То, что хочет сделать Виктор Скрипник, заметно невооруженным глазом, но работы у него ещё непочатый край. Особенно важно настроить работу ромба в центре поля, ведь есть проблемы с позицией атакующего хава и опорной зоной – Юрченко только набирает форму, Иванисения позволяет себе опасные обрезки, а по Арвеладзе делать выводы рано. Все эти факторы могут сыграть на руку Будучности, которая точно поборется – балканцы ещё никогда не покидали поле, не заставив соперника помучиться.

Тем не менее, общая система игры, тактическая гибкость, командное взаимодействие и индивидуальный класс – все эти компоненты в футболе Зари находятся на качественно более высоком уровне. Будучность в Подгорице продемонстрировала своё полную бессилие в открытом футболе, угрожая только со стандартов. Даже сами черногорцы не верят в положительный результат в Украине, поэтому луганчанам просто нужно выйти на поле и забрать своё. Заря намного сильнее.

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