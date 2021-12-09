Заря принимает норвежский Будё-Глимт в 6-м туре Лиги конференций УЕФА 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Последний матч представителя Украины в еврокубках сезона 2021/22. Заря вслед за Динамо и Шахтером завершает выступления в евросезоне. Матч Заря – Будё-Глимт стартует в 19:45 в Запорожье. Для команды Виктора Скрипника матч не имеет турнирного значения, ведь луганчане гарантированно финишируют третьими. А вот норвежский коллектив в случае победы финиширует на первой строчке, которая дает право сразу на 1/8 финала Лиги конференций.

Заря – Будё-Глимт: анонс матча Лиги конференций

В параллельном матче Рома на выезде играет с софийским ЦСКА. Если команда Моуринью выиграет, а Заря отберет очки у Будё-Глимт, то именно итальянцы займут первое место, а норвежцам достанется вторая строчка.

Прямая трансляция поединка – на MEGOGO, следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо – Цвек, Назарина, Хомченовский – Громов, Гладкий, Сайядманеш.

Буде-Глимт: Хайкин – Сампстед, Лоде, Мое, Конрадсен – Сальтнес, Берг, Брустад-Фет – Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино.