Главный тренер азовцев Остап Маркевич рассказал, как клуб решит проблему в первых матчах после возобновления УПЛ.

Защитник Шахтера официально перешел в Мариуполь

"Есть договоренность играть на Славутич-Арене, за что я благодарен Заре. Спасибо за это. Есть определенные обстоятельства, на которые мы не можем влиять. Нам обещают, что подготовят наше поле как можно скорее, поэтому мы смотрим вперед и ждем этого", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Добавим, что все поединки первого круга азовцы проводили на выезде, что заставляло игроков проводить по несколько дней в пути без надлежащего отдыха.

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