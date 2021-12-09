Еврокубковая кампания завершается для Украины. Украинские гранды в Лиге чемпионов так и не одержали ни одной победы, о Ворскле и Колосе уже даже никто не вспомнит, и только Заре в Лиге конференций посчастливилось выиграть – причем сразу два матча. Обидно только, что натужные победы над ЦСКА Софией не изменили общего расклада. Заря тоже упустила шансы на евровесну за тур до последнего поединка.

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Надеяться на триумфы над Ромой было наивно, хотя Буде-Глимт дважды доказал: "волков" бояться – в плей-офф не ходить. Именно норвежский коллектив был конкурентом луганцев в борьбе за 1/16 финала Лиги конференций. Традиционно высокомерное отношение к нетоповым футбольным странам у украинских фанатов, которые считали подопечных Виктора Скрипника фаворитами, в первом же матче со скандинавами сменилось шоком – оборону Зари начали разрывать сразу со стартовым свистком, а к 60-й минуте на табло горели 3:0! Только в компенсированное время счет размочил Сайядманеш.

Ответный матч в Запорожье имел бы турнирное значение, если бы в предыдущем туре Буде-Глимт не победил ЦСКА Софию – тогда бы луганцам было достаточно разгромить "желто-черных". Чуда не произошло, поэтому в Украину подопечные Кьетила Кнутсена приехали на экскурсию с вечерним футболом для удовольствия. Главная задача гостей состоит в сохранении сил и здоровья – команда стоит всего в одном шаге от второго чемпионства в истории, опережая Мольде на три очка. В выходные в первенстве Норвегии будет проведен последний тур.

Впрочем, надеяться на отбывание номера в исполнении Буде-Глимта не стоит. Во-первых, в чемпионате остается только не проиграть аутсайдеру. Во-вторых – этот коллектив не привык играть в полноги, разделяя матчи на "проходные" и важные. Дело даже не в высокой морали, а в банальной привычке выдавать максимум в каждой игре – только при таких условиях скромная команда способна брать чемпионства и выступать в еврокубках.

Хуже всего то, что Буде-Глимт привык выдавать максимум по таким показателям, как темп передач, количество проникающих пасов, интенсивность прессинга и т.д. – Кьетил Кнутсен ставит современный позиционный футбол со всеми необходимыми атрибутами топовых команд. Поэтому Рому и вынесли со счетом 6:1.

Заря на раннем этапе работы с Виктором Скрипником тоже пыталась двигаться в данном русле, но регулярная потеря группы лидеров до начала сезона не позволяла развивать нормальный проект. Коучу пришлось подстраиваться – как следствие, на третий год работы луганчане скатились к игре через длинные передачи и фланговые контратаки (типичный футбол аутсайдеров УПЛ). Пришлось отказаться даже от культового для Скрипника ромба.

В чемпионате подобные трансформации оставляют коллектив в борьбе за бронзу, хотя пока СК Днепр-1 идет выше. В последних турах еще и стала заметна усталость – "черно-белые" заслуженно уступили Львову и получили два крайне тяжелые минимальные победы над Александрией и Ингульцом. На еврокубки Заре не хватало ни сил, ни идей – даже матчи с ЦСКА Софией оказались ужасающими по качеству игры. Мало моментов, провальная работа в центре и обороне, потеря инициативы по ходу встречи с аутсайдером – вот что увидели фанаты в этих двух победах.

Поединки с болгарами, пожалуй, стали худшими для Зари за все время работы с Виктором Скрипником. Впрочем, в выездной встрече с Ромой луганчане неожиданно понравились – да, они потерпели разгром, однако в первом тайме команда действовала смело и создала несколько острых эпизодов. Если с такой же настройкой подойти к встрече с нынешним Буде-Глимтом, то вполне можно зацепиться за еще одну победу.

Правда, впереди у черно-белых чрезвычайно важный матч против Динамо. Проигрывать в нем нельзя, ведь у СК Днепр-1 будет шанс зазимовать с отрывом в 5 очков, да и Ворскла может обойти Зорю. Поединок против Буде-Глимта уже ничего не решает, поэтому от прагматичного Виктора Скрипника вполне можно ожидать ротации. В конце концов, когда её еще проводить, как не в таких играх? Хотя очень хочется, чтобы луганчане завершили украинский евросезон яркой победой.

Кадровая ситуация

Травмированные: Хомченовский (под вопросом), Шевченко, Лунев

Дисквалифицированные: –

Не сыграют по другим причинам: Кочергин (решение клуба)

Ориентировочные составы на матч Заря – Буде Глимт

Заря: Мацапура – ​​Фаворов, Цвек, Имереков, Снурницын – Назарина, Казаков – Сайядманеш, Булеца, Кабаев – Шахаб

Буде-Глимт: Хайкин – Сампстед, Лоде, Мое, Бьоркан – Сальтнес, Берг, Фет – Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

С одной стороны, Буде-Глимту необязательно набирать очки в сегодняшней встрече. Гораздо важнее сохранить силы, чтобы не потерять чемпионство. С другой – норвежцы вряд ли не хотят выиграть группу. Если поединок будет даваться скандинавам, они прибавят обороты. Заря же даже в основном составе капитально сгорела "желто-черным", а сегодня еще и должны провести ротацию.

Впрочем, луганчане точно не желают завершать евросезон угрюмой ничьей. Тем более, на своем поле. Тем более после разгрома в Норвегии. Правда, в последних матчах в чемпионате подопечные Виктора Скрипника произвели унылое впечатление, а еврокубковый темп игры Заря в этом году не выдерживала. Поэтому букмекеры рекомендуют ставить на победу Буде-Глимта.

Тем не менее, мы рискнем поставить на ничью. На один матч всегда можно настроиться, а Буде-Глимт – это не Манчестер Сити. Надо верить в лучшее.

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