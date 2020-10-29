Матч и онлайн-трансляция Заря – Брага стартует в 19:55. Это второй тур группы G – луганчане свой стартовый матч проиграли Лестеру со счетом 0:3, а вот Брага с таким же счетом дома разбила греческий АЕК. Таким образом, встречаются команды, которые сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Поединок Заря – Брага транслирует телеканал "Футбол 1".

Заря – Брага: анонс матча Лиги Европы

Это уже третий поединок в истории противостояний Зари и Браги. В 2018 году подопечные тогда еще Юрия Вернидуба одолели португальских "канониров" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы только благодаря большему количеству голов на выезде (1:1 в Украине, 2:2 в Португалии). К слову, встречаются бронзовые призеры Украины и Португалии – в сезоне 2019/20 обе команды финишировали третьими в своих национальных первенствах. А вот в текущей кампании дела лучше идут у Браги – подопечные Карлуша Карвальяла пока 4-е, тогда как Заря занимает лишь 8-ю строчку в УПЛ.

Виктор Скрипник сделал только одну замену по сравнению с матчем против Лестера. Вместо Никиты Шевченко, который начал игру в запасе, место в воротах займет Никола Василь. А вот среди полевых игроков никаких изменений – та же десятка, что вышла с первых минут в Англии.

Стартовые составы команд:

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб (к), Цвек, Хомченовский – Иванисеня – Юрченко, Назарина, Кочергин – Кабаев, Лунев

Запасные: Шевченко, Руфати, Перович, Гладкий, Абу Ханна, Пиддубный, Гринь, Циганикс, Сайядманеш.

Брага: Матеус – Эсгаю, Виана, Раул Силва, Карму – Моура, Каштру, Франсержиу, Гайтан – Паулиньо, Рикарду Орта

Запасные: Тьягу Са, Сантуш, Зе Карлуш, Тормена, Роланду, Новайш, Аль-Мусрати, Руис, Андре Орта, Медейруш, Гильерме.