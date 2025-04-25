Левый Берег в первые полчаса (и даже больше) выглядел значительно острее. За этот период луганчане вообще ничего не создали, а вот киевляне могли открывать счет минимум дважды. На 20-й минуте Сухоручко открылся на левом углу штрафной и пробил под ближнюю стойку, а на 36-й он же вырвался один на один – в обоих случаях Зарю спас Сапутин.

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Также вспоминается угловой с выносом на линию штрафной, после которого с лету стрелял Шастал. Получилось неточно. Подопечные Младена Бартуловича же первый реальный момент организовали аж на 35-й минуте – это Яцик неожиданным ударом со стандарта попытался попасть в открытый правый угол. Мяч пролетел рядом со стойкой.

Казалось, что команды отправятся отдыхать при нулях на табло или при минимальном преимуществе Левого Берега. Впрочем, на 40-й минуте отыгрываться пришлось "аистам". Яцик протащил мяч в контратаке и запустил подачу на правый край штрафной – Антюх же поймал мяч в полете и с лету направил сферу в дальнюю девятку! Этот шедевральный гол лучше видеть, чем описывать

Настоящие проблемы у "желто-зеленых" начались на старте второго тайма. Уже через три минуты после перерыва Заря забила во второй раз. Яцык получил диагональ от Будковского, вошел на левый край штрафной и пробил под ближнюю штангу – 2:0!

На 54-й минуте Кораблин мог и разгром устроить, приняв пас от Антюха и ударив метров с 20-ти в правый нижний. Сфера пролетела рядом с каркасом. Вместо 3:0 луганчане получили 2:1 уже на 64-й минуте – это Сидней замкнул подачу Диего со стандарта, вколотив мяч в сетку с метра. Оба бразильца появились на поле после перерыва, поэтому должны отметить Виталия Первака за замены.

Вот только на большее киевлян не хватило. Заря же должна была закрывать игру на 90-й минуте, когда свежий Горбач вырвался один на один с голкипером – впрочем, Игорь проигнорировал открывание Будковского параллельным курсом, притормозил и пробил в Механива. А затем подхватил отскок и пробил с острого угла. Механив парировал второй раз!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Младена Бартуловича. Заря прервала 2-матчевую серию поражений и набрала 35 зачетных баллов, что практически никак не повлияло на турнирное положение – луганчане не вылетают, но и вряд ли куда-то выйдут. Левый Берег остался в зоне плей-офф за выживание, имея 1-очковое отставание от спасительной двенадцатой позиции.

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