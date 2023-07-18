Украинский футболист Викентий Волошин поехал на сборы в составе луганской Зари.

Молодой полузащитник Динамо Викентий Волошин проведет следующий сезон в луганской Заре, за которую будет выступать на правах аренды. Об этом пишет ТаТоТаке.

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Футболист уже находится в расположении команды Лалатовича на польском сборе, где луганчане готовятся к новому сезону УПЛ.

Следует отметить, что в прошлом чемпионате за луганцев играли Владимир Бражко и Сергей Булеца, вернувшиеся в расположение "бело-синих" после завершения сезона 2022/23.

Напомним, в прошлом сезоне Заря заняла третье место турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, что позволило луганцам выйти в квалификацию Лиги Европы. Динамо оказалось на 4 строчке прошлой кампании УПЛ – киевляне сыграют в Лиге Конференций.

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