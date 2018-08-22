Заря арендовала форварда Спортинга Руиса

Луганская Заря объявила об аренде нападающего лиссабонского Спортинга Леонардо Асеведо Руиса

Колумбийский форвард Леонардо Руис следующий сезон проведет в Заре на правах однолетней аренды из Спортинга, сообщает официальный сайт луганского клуба.

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Права на Леонардо Руиса принадлежит лиссабонскому Спортингу, но прошлый сезон исполнитель провел в аренде в Боавиште, за которую в чемпионате Португалии сыграл 19 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

Ранее колумбиец выступал за Порту, но за главную команду "драконов" не провел ни одного поединка.

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