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Заря арендовала форварда Спортинга Руиса

20:30 222 Читати українською
Заря арендовала форварда Спортинга Руиса
Леонардо Руис / фото из соцсетей

Луганская Заря объявила об аренде нападающего лиссабонского Спортинга Леонардо Асеведо Руиса

Колумбийский форвард Леонардо Руис следующий сезон проведет в Заре на правах однолетней аренды из Спортинга, сообщает официальный сайт луганского клуба.

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Права на Леонардо Руиса принадлежит лиссабонскому Спортингу, но прошлый сезон исполнитель провел в аренде в Боавиште, за которую в чемпионате Португалии сыграл 19 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

Ранее колумбиец выступал за Порту, но за главную команду "драконов" не провел ни одного поединка.

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Теги
Трансферы Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Трансферы чемпионата Украины Леонардо Руис Леонардо Руис Заря Заря
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