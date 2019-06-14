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Заря анонсировала официальное представление Скрипника

15:43 56 Читати українською
Заря анонсировала официальное представление Скрипника
Виктор Скрипник – новый тренер Зари / ФК Заря

Новый главный тренер Зари Виктор Скрипник будет представлен в статусе наставника луганчан 21 июня.

Заря анонсировала официальное представление Виктора Скрипника в роли главного тренера команды. Соответствующая пресс-конференция состоится 21 июня на Славутич Арене в Запорожье, информирует официальный сайт луганчан.

Заря официально назначила Скрипника новым главным тренером

Начало мероприятия – в 13:00. Также в пресс-конференции примет участие генеральный директор Зари Сергей Рафаилов.

Напомним, 49-летний Скрипник заменил в Заре Юрия Вернидуба, который покинул команду по окончании сезона 2018/19. Контракт с экс-наставником Вердера и Риги рассчитан на 3 года.

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Сергей Рафаилов Виктор Скрипник Виктор Скрипник Заря Заря
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