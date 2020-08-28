Луганский клуб постарается с пользой переждать перерыв на матчи сборных.

Заря активно готовится к продолжению нового сезона УПЛ во время трехнедельного перерыва. Наставник луганчан Виктор Скрипник сможет оценить своих подопечных во время товарищеских встреч, сообщает официальный сайт команды.

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30 августа Заря встретится с новичком элитного дивизиона Ингульцом, а 5 сентября бронзовый призер УПЛ проверит свои силы на фоне Александрии. Фанаты "черно-белых" смогут посмотреть поединки на клубном Youtube-канале.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины Заря неожиданно уступила Десне (1:3). В следующем туре луганчане будут принимать Мариуполь.

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