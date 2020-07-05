Заря – Александрия: видеотрансляция матча УПЛ, в котором Динамо могут подвинуть на четвертое место

Заря в рамках 29-го тура УПЛ принимает Александрию. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 29-го тура УПЛ Заря – Александрия начался в 19:30 по киевскому времени. В случае победы луганчане вернутся на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, а Динамо опустится на четвёртое.
Михайличенко уже подписал предварительное соглашение с Андерлехтом, – Бурбас
Телетрансляция поединка проходит на канале "УНИАН", онлайн-видеотрансляция доступна в этой новости. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи.
Стартовые составы
Заря: Мацапура – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев
Запасные: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Циганикс, Лунёв, Леднев, Перович, Билоцерковець
Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух – Бухал – Лучкевич, Грицук, Банада, Третьяков – Безбородько
Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака
Динамо ждёт лучшая жеребьевка Лиги чемпионов за годы – у Зари и Десны шансы значительно хуже, Шахтер высоко