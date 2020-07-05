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Заря – Александрия: видеотрансляция матча УПЛ, в котором Динамо могут подвинуть на четвертое место

5 июля 19:25 - Читати українською
Заря – Александрия: видеотрансляция матча УПЛ, в котором Динамо могут подвинуть на четвертое место
Заря – Александрия: стартовые составы на матч УПЛ

Заря в рамках 29-го тура УПЛ принимает Александрию. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
 
Валерий Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерий Лучкевич
45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

Матч 29-го тура УПЛ Заря – Александрия начался в 19:30 по киевскому времени. В случае победы луганчане вернутся на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, а Динамо опустится на четвёртое.

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Телетрансляция поединка проходит на канале "УНИАН", онлайн-видеотрансляция доступна в этой новости. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи.

Стартовые составы

Заря: Мацапура – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

Запасные: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Циганикс, Лунёв, Леднев, Перович, Билоцерковець

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух – Бухал – Лучкевич, Грицук, Банада, Третьяков – Безбородько

Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака

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