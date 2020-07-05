Заря – Александрия: видеотрансляция матча УПЛ, в котором Динамо могут подвинуть на четвертое место

Заря в рамках 29-го тура УПЛ принимает Александрию. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 29-го тура УПЛ Заря – Александрия начался в 19:30 по киевскому времени. В случае победы луганчане вернутся на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, а Динамо опустится на четвёртое.

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Телетрансляция поединка проходит на канале "УНИАН", онлайн-видеотрансляция доступна в этой новости. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи.

Стартовые составы

Заря: Мацапура – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

Запасные: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Циганикс, Лунёв, Леднев, Перович, Билоцерковець

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух – Бухал – Лучкевич, Грицук, Банада, Третьяков – Безбородько

Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака

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