Заря – АЕК: Чигринский и Шахов попали в стартовый состав афинян, Громов возвращается в основу луганчан
Заря в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы принимает АЕК. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА Заря – АЕК начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Заря – АЕК: анонс матча Лиги Европы
Стартовые составы
Заря: Шевченко – Хомченовский, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Лунёв – Кабаев, Громов
Запасные: Василь, Цвек, Руфати, Перович, Гладкий, Гринь, Сайядманеш, Назарина, Фаворов
АЕК: Цидотас – Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа – Василантонопулос, Шахов, Крстичич – Танкович, Ливая, Манталос
Запасные: Атанасиадис, Теохарис, Лопеш, Ансарифард, Албанис, Лаци, Галанопулос, Хнид, Шабаноджович, Христопулос, Махаирас, Ботос
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