Стало известно, кто будет обслуживать первый поединок между украинской и румынской командами.

УЕФА назначил судейскую бригаду из Болгарии на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между Зарей и Университатей Краевой, сообщает официальный сайт "луганцев".

Заря объявила заявку на матч Лиги конференций – рокировка экс-форвардов сборной Украины

Главным арбитром выступит 37-летний Георгий Давидов, а его помощниками будут Дениз Соколов и Мирослав Максимов. Роль четвертого арбитра будет исполнять Драгомир Драганов.

К слову, поединок Зари станет для Давидова лишь третьим в еврокубках – ранее он отсудил по матчу квалификации Лиги конференций в прошлом и текущем сезонах.

Напомним, матч Заря – Университа Крайова состоится 4 августа. Начало встречи в 20:30 по Киеву.

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