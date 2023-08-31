"Час захищатись, можеш не прощатись,

все одно колись ти повернешся сюди".

Жадан і Собаки, 2022

Именно таким эпиграфом хотелось бы начать анонс матча плей-офф Лиги Европы против Славии. Заре придется защищаться. Во-первых, потому что пражские футболисты на фоне луганчан выглядят непобедимыми пауэр-рейнджерами. В домашней встрече чехи творили с обороной украинского бронзового призера все, о чем вы даже не мечтали в своих самых непристойных фантазиях – если бы не голкипер Турбаевский, то вместо 0:2 получили бы 0:6.

Во-вторых – потому что Заря так и не показала нормальной атаки в начале сезона. Вспоминается только ударный отрезок с Рухом в первом матче сезона, однако и там острых моментов было мало. За две недели до встречи со Славией тренерский штаб перешел на схему 3-5-2 с низким блоком и лонгболами, однако их хватило только на хороший тайм против слабой обороны Ворсклы.

По ожидаемым голам в УПЛ "черно-белые" идут четвертыми с конца, а против Славии команда вообще ничего не создала (за исключением 2,5 атак в конце игры). И это логично – ни одного момента не было даже в поединке с Александрией.

В конце концов, перед ответным матчем Заря осталась без главного тренера. Ненада Лалатовича в каждом из пяти матчей "шарашило" – сначала были попытки играть в стиле Ван Леувена, далее была игра вторым номером в схеме 3-5-2, с контратаками, а со Славией перешли на "автобус" 5-4-1. Отработать нормально хотя бы что-то не успели, а теперь у команды и главного тренера нет.

Ненад Лалатович подал в отставку, а оформить документы Валерия Кривенцова до ответного матча со Славией не успели. В Люблин команду повез Младен Бартулович, которому придется обойтись без Русина – Назарий уже в Сандерленде. К этому можно было привыкнуть, ведь нападающий пропустил три игры из-за травмы.

Вот на таком фоне Заря попытается побороться со Славией. Говорить о преимуществах и достоинствах этого коллектива в четвертом анонсе подряд нет смысла – все сами все видели. По уровню организации футбола подопечные Индржиха Трпишовски вполне соответствуют уровню ЛЧ.

СК Днепр-1 даже в очень рискованном и агрессивном стиле, с хорошей тактикой в ответном матче не смог одолеть немотивированных чехов – сил хватило только на ничью. Что уж говорить о Заре. Именно поэтому эпиграф полностью соответствует содержанию сегодняшней встречи.

Время защищаться (Славия заставит), но можно не прощаться – евроосень в группе Лиги конференций луганчанам гарантирована. Когда-то Заря вернется в квалификацию ЛЕ и будет значительно сильнее, а пока просто пожелаем команде сыграть достойно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бутко, Данченко, Мацапура (Заря)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Славия Прага

Заря: Турбаевский – Жордан, Батагов, Снурницын – Кирюханцев, Дрышлюк, Мишнев, Вантух – Волошин, Герреро, Антюх

Славия Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейрис, Дорли – Шранц, Лингр, Юречка – Ван Бурен

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Результат не имеет значения, хотя в теории с 0:2 можно даже сотворить сенсацию. А что? Заре терять уже все равно нечего. СК Днепр-1 попытался наброситься на Славию всеми силами и вполне мог забивать дважды, а "спортклубовцы" тоже сейчас кризисные.

На один матч всегда можно собраться. Впрочем, очевидно, что любой успех Зари сегодня станет суперсенсацией – даже если речь пойдет о ничьей. Объективно же все указывает на высокую вероятность еще одной победы чехов. Сейчас они сильнее.

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