В рамках 8-го тура УПЛ Заря сыграет с СК Днепр-1, а Металлист 1925 встретится с Колосом. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Заря – СК Днепр-1

Матч Заря – СК Днепр-1 состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на Youtube-канале "FootballHub" и на телеканале УНИАН.

Один из центральных матчей тура, если не центральный. В плане интриг эта встреча точно интереснее того же поединка между Ворсклой и Кривбассом, где весь расклад был понятен до игры – тут же всё наоборот. Трудно даже понять, какую схему выберут команды, ведь их тренеры только начали знакомиться со своими подопечными.

Заря подходит к поединку, вернувшись из Люблина во Львов. В Польше луганчане добыли неплохой результат, расписав ничью с Гентом – лидером чемпионата Бельгии. Валерий Кривенцов решил радикально адаптироваться под соперника, перейдя на схему с тремя защитниками.

Модель была нетипичной – на мяче играли 3-1-5-1, при обороне садились в 5-4-1, а прессинговали в схеме с Герреро на острие и тройкой под ним. Это довольно интересный кейс, ведь раньше казалось, что Валерий Кривенцов всегда будет гнуть свою линию. Впрочем, за три матча в Заре он использовал уже три разных схемы.

Болей и делай прогнозы.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года выдана ООО «БК «ФАВБЕТ» на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.



"Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдай правила (принципы) ответственной игры".

Со Славией попробовали 4-5-1 с Вантухом в роли вингера, а против Металлиста 1925 решили обкатать фирменные 4-1-4-1. При этом основные игровые принципы тренера остались на месте – команда пыталась активно работать с мячом и прессинговать. Менялись только акценты.

Что станет основным вариантом для луганчан и станут ли они развиваться в сторону адаптаций – пока неизвестно. В любом случае, работы у нового тренерского штаба много. Команда пока сырая, а сейчас ещё и Батагов вылетел на несколько недель.

Юрий Максимов, в свою очередь, дебютировал во главе СК Днепр-1. Изменения стали заметны сразу. Коллектив в матче против Колоса перешел на схему 3-5-2, отзеркалив соперника. На пресс-конференции коуч заявил, что дальше в тактической модели могут быть перестановки, однако при этом ясно дал понять – он желает играть именно с тройкой сзади (или в 3-5-2 или в 3-4-3).

Эта модель хорошо знакома Юрию Вильевичу. Она должна дать СК Днепр-1 больше надежности сзади, а при работе на мяче центрбеки смогут смелее атаковать пространство впереди. Эпизодически это случалось уже в игре с Колосом, однако в целом тот матч оказался трудным для просмотра – до 70-х минут на поле было бицца-бороцца, причем ковалёвцы вели в счёте. Только в последние 20 минут "желто-черные" начали проводить качественные позиционные атаки, что и принесло ничью.

Вот и всё, что мы знаем о СК Днепр-1 прямо сейчас. Даже на встречу с Колосом следует опираться осторожно, ведь времени подготовить что-то интересное у Юрия Максимова не было – он провел всего несколько тренировок. Посмотрим, что даст днепровцам первая полноценная неделя работы с новым тренером.

Кадровая ситуация

Травмированные: Батагов, Бутко – Третьяков

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – СК Днепр-1

Заря: Турбаевский – Боль, Жордан, Снурницын – Яцик – Кирюханцев, Антюх, Мишнев, Волошин, Вантух – Герреро

СК Днепр-1: Волынец – Сваток, Сарапий, Кравец – Танчик, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Пасич – Гуцуляк, Когут

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает СК Днепр-1 фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Юрия Максимова – 2:27. На триумф Зари дают 3.25, а ничью оценили коэффициентом 3.55.

У специалистов нет единодушного мнения относительно результативности встречи. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.93, аналогичный тотал меньше – 1.92. Гол Эдуардо Герреро умножит вашу ставку на 2:55, а Алексея Гуцуляка – на 3:55.

Металлист 1925 – Колос

Матч Металлист 1925 – Колос состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

В этом матче болельщикам нужно быть максимально внимательными. Есть серьёзная опасность уснуть и проспать единственный опасный момент – а то и целый гол. Конечно, это только смешинка, но в каждой шутке есть только доля шутки.

Для Колоса неинтересные матчи – это стратегия. Подопечные Ярослава Вишняка затягивают соперника в трясину жесткой борьбы, изматывают, а затем наказывают со стандарта или контратаки. Правда, в последних трёх турах этот подход принёс всего одно очко, но там была слишком серьёзная оппозиция. Ковалёвцам пришлось встретиться с Шахтером, Кривбассом и СК Днепр-1.

Тем не менее, атаку "хлеборобов" не следует недооценивать – по количеству ожидаемых голов Колос идёт пятым в таблице. Коллектива имеет моменты, проводит неплохое количество пасов в район штрафной, однако страдает от ужасной реализации (недозабили уже 4 гола, что является наивысшим показателем в таблице). Посмотрим, прорвёт ли подопечных Ярослава Вишняка сегодня.

Металлист 1925 под руководством тандема Голодюка и Эдмара очень редко радует весёлой игрой. Продемонстрировать её удается только при наличии пространства контратак. Если у соперника есть проблемы с прессингом или высокой линией обороны – харьковчане просыпаются. Даже с Шахтерам они неплохо убегали в контры, а Зорю неделю назад они вообще порвали.

Вот только после перерыва Металлист 1925 исчез – и это случается с "жёлто-синими" регулярно. Впрочем, ещё большей проблемой является однообразие команды Эдмара и Голодюка, которой удаётся только неплохо контратаковать. Создавать моменты своими силами харьковчанам очень трудно, что заметно по мизерному количеству передач в район штрафной и низкому показателю ожидаемых голов.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бычек, Капинус (Металлист 1925)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Колос

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Червак, Безуглый, Курило – Габелок, А. Ткачук, Чирук – Русин, Борячук, Дмитренко

Колосс: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Милько, Богданов, Цуриков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Колос безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Ярослава Вишняка – 2:39. На триумф Металлиста 1925 дают 3.40, а ничью оценили коэффициентом 3.15.

Специалисты не питают надежд на результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.76, аналогичный тотал меньше – 1.46. Гол Дениса Безбородько умножит вашу ставку на 2.20, а Андрей Борячука – на 3.50.

"Не хочу, чтобы отказался от украинского паспорта": наш талант спортивной династии дебютировал за Грузию, его ведет Интер