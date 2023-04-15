Нынешний тур был очень опасным для Зари и СК Днепра-1, ведь команды могли потерять очки и подпустить Динамо на близкую дистанцию. Впрочем, "бело-синие" неожиданно расписали ничью с Рухом – и это меняет всю парадигму противостояния. Тренеры и футболисты могут на некоторое время забыть о киевлянах, сконцентрировавшись на битве за ЛЧ.

Теперь существует смысл сыграть раскованнее и побороться за три зачетных балла, а не работать над защитой гарантированного одного. Приз за победу чрезвычайно жирный – Заря получила шанс приблизиться ко второй позиции на расстояние двух очков, а СК Днепр-1 может сократить отставание от Шахтера до минимума. Да и отрыв от луганчан достиг бы аж семи пунктов.

Заря больше нравилась болельщикам и экспертам в начале второго круга. Подопечные Патрика ван Леувена одержали четыре подряд победы с суммарным счетом 10:3, прибив на своем пути Ворсклу и Динамо.

Лишь с киевлянами "чёрно-белые" провели напряженный поединок с минимумом моментов – во всех остальных случаях команда разрывала соперников, забивая минимум трижды. Даже два пропущенных гола уже на старте встречи не были преградой для триумфа.

Во всей этой красоте часто забывали о важном нюансе. Луганчане играли против слабых оборон и часто действовали на встречных курсах, при постоянном наличии пространства. В таком сценарии Заря выглядит шикарно, быстро отбирая мяч и наказывая передачами на ход техничным вингерам – а вот способность ломать "автобусы" при 60-65% владения вызывала серьёзные сомнения. Они нашли свое подтверждение в поражении от Кривбасса (0:1) неделю назад.

Впрочем, сегодня луганчанам повезло. СК Днепр-1 точно не соответствует критериям автобуса и даже не способен эффективно сыграть в таком режиме – слишком уязвима у "желто-чёрных" оборона. Даже Львов в предыдущем туре забил ей два гола, да и другие матчи весной подарили соперникам значительное количество моментов. Под прессингом же защитники "спортклубовцев" сыплются моментально.

СК Днепр-1 всегда дает разбегаться своим оппонентам. Загвоздка заключается в том, что атакующий и кадровый потенциал компенсирует эту проблему. Пока все страдают от традиционной для УПЛ слабой реализации, днепровцы забивают по три гола за 15 минут.

Правда, без химии между Пихаленком и Довбыком коллектив превращается из прекрасного лебедя в гадкого утенка, однако сегодня суперзвезды в строю.

Кстати, предыдущий матч против Зари завершился разгромной победой с хет-триком Довбыка. Ныне же хорошую форму набрали и фулбеки СК Днепр-1, что немаловажно для матча против Зари. На флангах будет пространство – и Каплиенко с Пасичем неплохо его используют (а еще есть крутые Хайнер и Маттарита). В частности, именно с флангов пришла большая часть голов в ворота Львова.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мацапура, Данченко, Чурко, Кирюханцев – Адамюк, Амаш, Лучкевич, Пурита

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Заря – СК Днпро-1

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Дрышлюк, Бражко – Антюх, Шахов, Булеца – Русин

СК Днепр-1: Рыбак – Пасич, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Бланко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – результативная ничья или победа СК Днепр-1

Днепровцы много позволяют соперникам и часто проваливают длительные игровые отрезки. Луганчане же среди представителей топ-4 с отрывом лидируют по показателю ожидаемых пропущенных голов. При этом СК Днепр-1 и Заря имеют мощную группу атаки – а значит сегодня ей будет где разбегаться.

Осенью "спортклубовцы" устроили разгром, однако тогда расклад был проще. Подопечным Патрика ван Леувена не хватало сыгранности (чего нельзя увидеть сейчас), а команда Александра Кучера была на взлете. Ныне же соперники примерно равны.

Боевая ничья при таком раскладе кажется довольно логичным результатом, однако букмекеры небольшое преимущество отдают СК Днепр-1. "Желто-чёрные" значительно лучше в позиционном наступлении и не уступают "чёрно-белым" при игре на встречных курсах, а наличие Довбыка с Пихаленком можно назвать особым преимуществом. Впрочем, Заря по ходу своих матчей стабильнее "спортклуба".

Учитывая все эти факторы, можно сделать такой прогноз – либо подопечные Александра Кучера одержат победу, либо все завершится вничью. И почему-то существует стойкая уверенность, что будет пробито ТБ 2,5.

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