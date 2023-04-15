СК Днепр-1 не смог воплотить в преимущество свои моменты. Один Довбик имел три попытки – стойка, неточно и сейв кипера. Заря наказала в дебюте второй половины, когда Русин "прошил" Рыбака ударом в ближний угол.

Заря переиграла Днепр-1 в матче УПЛ, Русин сделал 2 гола – отмененные забитые мячи, подарок Шахтеру и грусть Динамо

Через 3 минуты луганчане удвоили преимущество. Русин выступил уже в роли ассистента, выкрутив отличную подачу на Герреро. На последних секундах Довбик отквитал один мяч, но СК Днепр-1 пришлось мириться с очень неприятным поражением в контексте борьбы за чемпионство.