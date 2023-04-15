Заря – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча с гениальными действиями Русина
15 апреля 18:10 - Читати українською
Заря одолела СК Днепр-1 в 21 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
55’ Назарий Русин
58’ Эдуардо Герреро
Артем Довбик 90+3’
55’ Назарий Русин
58’ Эдуардо Герреро
90+3’ Артем Довбик
СК Днепр-1 не смог воплотить в преимущество свои моменты. Один Довбик имел три попытки – стойка, неточно и сейв кипера. Заря наказала в дебюте второй половины, когда Русин "прошил" Рыбака ударом в ближний угол.
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Через 3 минуты луганчане удвоили преимущество. Русин выступил уже в роли ассистента, выкрутив отличную подачу на Герреро. На последних секундах Довбик отквитал один мяч, но СК Днепр-1 пришлось мириться с очень неприятным поражением в контексте борьбы за чемпионство.
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