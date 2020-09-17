"Вне всяких сомнений, нас ждет непростая игра. Заря – хорошая команда. Луганчане продолжают действовать в соответствии со своими принципами, несмотря на то, что у них много новых футболистов. Да, они потерпели два поражения на старте, поэтому я уверен, что они будут очень подготовленные к поединку с нами.

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Заря постарается заработать первые очки в сезоне. Против нас это всегда были большие игры, буквально решающие, сложные и с большим количеством голов. Мы уже проанализировали соперника, знаем, что Заря не отходит от своих принципов. Сейчас самое время представить все это нашим футболистам: определенные вещи на поле мы уже начали отрабатывать. Так что идет обычная подготовка к игре – она ​​будет сложной.

Команду ждет очень сложный график: три поединка за восемь дней. Важно сохранить футболистов свежими. Ты не можешь предсказать будущего и не знаешь, что произойдет. В плотном игровом графике задача больше в том, чтобы восстанавливать ребят, оставлять их свежими на следующий матч. Потому подготовка больше будет строиться на видеоанализе. Но это хорошо. Мы в групповом раунде Лиги чемпионов и после всего, что связано с COVID, продолжаем работать. Наше планирование будет строиться понедельно – сейчас невозможно смотреть далеко в будущее", – цитирует Северино официальный сайт дончан со ссылкой на Shakhtar Club.

Напомним, поединок 3-го тура УПЛ между Зарей и Шахтером состоится в воскресенье, 20 сентября, в 17:00.

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