Заря в рамках доигровки 28-го УПЛ 2024/25 принимает Шахтер. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28-го тура УПЛ 2024/25 между Зарей и Шахтером начнется в 15:30 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

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Поединок первого круга между этими командами завершился победой Шахтера (3:1). Сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 57 баллами, а Заря – седьмая, имея 36 очков.

Стартовые составы:

Заря: Сапутин, Джордан, Башич, Тронтель, Жуниор, Вантух, Дрышлюк, Попара, Мичин, Слесар, Будковский.

Шахтер: Фесюн, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Крыськив, Кевин, Педро Энрике, Тобиас, Грам, Бондаренко, Педриньо.

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