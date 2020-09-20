"У нас был последний угловой. Мы не пытались сохранить мяч. Два раза подали, боролись, чтобы забить третий гол. Не боялись, хотели выиграть. Играли против многократного чемпиона Украины.

Голевая феерия и спорный пенальти в видеообзоре матча Заря – Шахтер – 2:2

Хорошая, целостная игра, атаковали-защищались, было желание, страсть. Комплименты Заре, Шахтер понравился индивидуальными качествами. Надеюсь, это не последние наши очки. Положительные эмоции накапливаются после такого матча. Ребята сейчас в хорошем настроении, сыграли на равных, на встречных курсах с таким соперником.

Не проигрываем последние три матча Шахтеру. Борьба вся впереди, нам надо догонять команды, которые ушли вперед. Эта ничья добавит нам положительных эмоций", – сказал Виктор Скрипник в коментарии Football Hub.

Напомним, Заря и Шахтер в принципиальном поединке расписали голевую ничью 2:2.

Заря расписала ничью с Шахтером в матче с четырьмя голами и противоречивым пенальти