Заря – Шахтер: Скрипник положительно оценил действия своих подопечных в принципиальном матче
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник откровенно прокомментировал игру своих подопечных против действующего чемпиона Украины.
"У нас был последний угловой. Мы не пытались сохранить мяч. Два раза подали, боролись, чтобы забить третий гол. Не боялись, хотели выиграть. Играли против многократного чемпиона Украины.
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Хорошая, целостная игра, атаковали-защищались, было желание, страсть. Комплименты Заре, Шахтер понравился индивидуальными качествами. Надеюсь, это не последние наши очки. Положительные эмоции накапливаются после такого матча. Ребята сейчас в хорошем настроении, сыграли на равных, на встречных курсах с таким соперником.
Не проигрываем последние три матча Шахтеру. Борьба вся впереди, нам надо догонять команды, которые ушли вперед. Эта ничья добавит нам положительных эмоций", – сказал Виктор Скрипник в коментарии Football Hub.
Напомним, Заря и Шахтер в принципиальном поединке расписали голевую ничью 2:2.
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