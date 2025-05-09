Заря уже не имела турнирных задач в чемпионате, а вот Шахтеру желательно было выиграть у луганчан. "Горняки" отставали от Александрии на шесть очков, но в текущем туре "горожане" могли оступиться во Львове – то есть, в случае победы гранд закрутил бы интригу в битве за серебряные медали. Впрочем, для дончан важнее триумф в Кубке, финал которого будет проведен 14 мая.

Если подопечные Марино Пушича возьмут этот трофей, то выйдут в Лигу Европы независимо от позиции в турнирной таблице. Судя по стартовому составу и последующим заменам, тренерский штаб сделал ставку именно на Кубок. Шахтер в целом вышел в основе, но Судаков и Матвиенко даже в заявку не попали – хотя они тренировались вместе с командой на этой неделе.

В отсутствие Николая центр обороны прикрывает Грам. Тунисский защитник провел неудачное Класичне, но по сравнению с перформансом против Зари тот матч – шедевр. На 11-й минуте Грам получил желтую за толкотню с Будковским, среагировав на провокации Филиппа. Форвард нагло толкал-толкал Алаа в спину, пока тот не развернулся и не столкнулся лбами.

Арбитр Александр Шандор дал обоим по желтой, хотя в принципе без этого можно было и обойтись. Это решение привело к удалению Грама уже на 17-й минуте – тот не смог обработать мяч под давлением Будковского и срезал Филиппа, сорвав контратаку Зари. Тунисец получил вторую желтую и оставил Шахтер в меньшинстве!

Тем не менее, открывать счет должны были именно донетчане, которые включили прессинг и создал три хороших момента. На 19-й минуте Педриньо зашел на левый край штрафной и пробил в дальний угол – Сапутин парировал!

На 22-й Эгиналду воспользовался падением Башича и проскочил мимо его зоны в обороне. В завершение прорыва бразилец покатил под удар Кевину, но тот из центра штрафной площадки выстрелил мимо правой стойки. Еще через минуту Эгиналду перехватил пас Джордана и снова сыграл на Кевина, но бразилец с похожей позиции снова вколотил мимо ворот.

Заря в первом тайме смогла огрызнуться подачей Вантуха. Рикошетом от Слесара она полетела в плоскость, попав в перекладину! В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

Как ни странно, но и второй тайм прошел с преимуществом дончан. И это при том, что на 60-х минутах Марино Пушич снял Кевина, Эгиналду, Марлона, Педриньо и Винисиуса, а чуть позже и Кевина. На поле появились Цуканов, Швед, Назарина, Фарина и Невертон.

В актив луганчан можно занести только эпизод на 58-й минуте, когда Будковский принял скидку от Вантуха с левого края штрафной, но пробил мимо дальнего угла. Шахтер же к этому времени мог забивать усилиями Кевина – тот принял пас за спины от Эгиналду, однако дальнейший выстрел парировал Сапутин.

На 67-й Невертон вышел один на один и забил гол, который отменили из-за офсайда, а на 84-й Фарина замыкал навес – над перекладиной. Также вспоминается плотный, но неточный удар Кевина перед его заменой. Впрочем, это были все опасные эпизоды второго тайма.

Особого рвения в работе на победу "горняки" не продемонстрировали, согласившись на нулевую ничью. Как следствие, Шахтер остался в пяти очках от Александрии за два тура до конца сезона. Если подопечные Руслана Ротаня в субботу одолеют Карпаты, то дончане проиграют серебряные медали официально.