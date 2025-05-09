"Что ж, после этой красной карточки... Ничего не буду об этом говорить, но после нее мы играли почти 80 минут без одного игрока. Как я сейчас говорил в раздевалке, я очень горжусь моими игроками и тем, что мы сегодня показали в меньшинстве, тем, как мы играли, как боролись, как мы создавали шансы, доминировали в меньшинстве против очень серьезного соперника на протяжении 80 минут.

Потеря очков в борьбе за серебро в видеообзоре матча Заря – Шахтер

Несмотря на этот результат, 0:0, который является для нас неутешительным, но учитывая обстоятельства – большое уважение моим игрокам за то, что они сегодня показали. Я очень гордый тренер сегодня, и я действительно наслаждался со стороны тем, как мы играли и принимали решения – на самом деле всем, что делали.

Согласен ли я с двумя желтыми карточками Алаа Грама? Смотрите, первая желтая карточка была за толчок или что-то такое, и арбитр должен чувствовать такие моменты: если первый фол происходит после желтой карточки, то на самом деле вы разрушили игру. Но они этого не почувствовали, к сожалению. Насчет второй желтой карточки, то Алаа также должен реагировать гораздо лучше, потому что ты знаешь, что создаешь проблемы для команды на таком раннем этапе игры.

Но хорошо, есть как есть. Мы в этом сезоне неоднократно платили свою цену за такие ситуации, за неопытных и очень молодых футболистов, которым надо много учиться и одновременно показывать результаты, что не всегда является идеальной комбинацией", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Шахтер потерял очки в матче против Зари – "горняки" играли в меньшинстве с 17-й минуты, Александрия близка к серебру УПЛ