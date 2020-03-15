Заря – Шахтер: луганчане потеряли двух лидеров во время матча

Луганская Заря из-за травм остались без Богдана Леднева и Дмитрия Хомченовского в поединке 23-го тура УПЛ против Шахтера (1:0).

Во время поединка против Шахтера Виктор Скрипник вынужденно заменил Богдана Леднева и Дмитрия Хомченовского.

Заря – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

По информации Команда№1, Леднев подвернул голеностоп, из-за чего не вышел на поле во втором тайме. Хомченовский же сыграл всего 3 минуты во второй половине, после чего умудрился повредить заднюю поверхность бедра. Сроки восстановления обоих игроков пока неизвестны.

Напомним, Заря минимально обыграла Шахтер (1:0) в матче 23-го тура УПЛ благодаря голу Михайличенко.

Заря переиграла Шахтер и обошла Динамо благодаря эффектному голу экс-динамовца