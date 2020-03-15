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Заря – Шахтер: луганчане потеряли двух лидеров во время матча

19:38 156 Читати українською
Заря – Шахтер: луганчане потеряли двух лидеров во время матча
Алан Патрик против Леднева / фото ФК Шахтер

Луганская Заря из-за травм остались без Богдана Леднева и Дмитрия Хомченовского в поединке 23-го тура УПЛ против Шахтера (1:0).

83’ Богдан Михайличенко
 
83’ Богдан Михайличенко

Во время поединка против Шахтера Виктор Скрипник вынужденно заменил Богдана Леднева и Дмитрия Хомченовского.

Заря – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

По информации Команда№1, Леднев подвернул голеностоп, из-за чего не вышел на поле во втором тайме. Хомченовский же сыграл всего 3 минуты во второй половине, после чего умудрился повредить заднюю поверхность бедра. Сроки восстановления обоих игроков пока неизвестны.

Напомним, Заря минимально обыграла Шахтер (1:0) в матче 23-го тура УПЛ благодаря голу Михайличенко.

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Теги
Заря Заря Богдан Леднев Богдан Леднев Заря - Шахтер Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский
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