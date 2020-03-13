Заря – Шахтер: Исмаили пропустит матч 23 тура УПЛ из-за повреждения

Германия — 13 март 211
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Бундеслига официально объявила об остановке чемпионата
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"Донецьк виблискував комбінаційним футболом". Німецькі ЗМІ хвалять нове покоління Шахтаря і розвалюють зляканих "вовків"Лига Европы — 13 март 825
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Олимпик официально уволил Висенте Гомеса и уже определился с заменойУкраина — 13 март 1011
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"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршогоЛига Европы — 13 март 1637
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АПЛ официально объявила об остановке чемпионатаАнглия — 13 март 447