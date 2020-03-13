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Заря – Шахтер: Исмаили пропустит матч 23 тура УПЛ из-за повреждения

13 марта 23:38 11 Читати українською
Заря – Шахтер: Исмаили пропустит матч 23 тура УПЛ из-за повреждения
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера получил повреждение в выездном матче Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

"Горняки" утром провели в Вольфсбурге восстановительную тренировку, а вечером прилетели в Запорожье, где будут готовиться к матчу против Зари в 23 туре УПЛ.

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Поединок против команды Скрипника пропустит Исмаили, информирует Футбол NEWS. Бразилец получил повреждение в игре с Вольфсбургом.

Напомним, что в матче Лиги Европы бразилец покинул поле на 68 минуте. На его позицию сместился Николай Матвиенко.

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Шахтер Шахтер Заря - Шахтер Исмаили Исмаили
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