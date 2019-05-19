Заря – Шахтер: Исмаили получил травму и может пропустить матч против Динамо

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал, что Исмаили получил повреждение в матче с Зарей (1:0).

"Исмаили? Он покинул тренировку. Почувствовал небольшую боль. Сегодня мы рисковали, знали, что он может вернуться. Он пожаловался на боль, и мы приняли решение о его замене, чтобы ему не стало хуже", – приводит слова Паулу Фонсека официальный сайт Зари.

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Добавим, что на 77-й минуте игры Исмаили не смог продолжить поединок, а вместо него вышел Николай Матвиенко. Таким образом, Исмаили рискует пропустить матч против Динамо в 30-м туре УПЛ.

Напомним, что Шахтер минимально переиграл Зарю (1:0) благодаря голу Мораеса и оформил чемпионство.

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