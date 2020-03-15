Заря – Шахтер: фанаты луганчан оригинально поддержали свою команду в условиях карантина

Настоящие болельщики находят самые разнообразные способы, чтобы поддержать своих любимцев.

В очередном матче 23-го тура украинской Премьер-лиги встречаются лидеры чемпионата Заря и Шахтер. Из-за угрозы распространения коронавируса поединок проходит за закрытыми дверями и болельщики не имеют возможности наблюдать за игрой любимых команд собственными глазами.

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Однако самые преданные сторонники Зари нашли возможность поддержать своих кумиров. Фанаты запустили над стадионом дрон, к которому было прикреплено послание со словами: "Мы с вами – повсюду".

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