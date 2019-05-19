Заря – Шахтер: анонс матча УПЛ

Заря в рамках 29-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Данный матч вполне может стать для Шахтера чемпионским, хотя в случае осечки золотые медали ещё круче – будут завоёваны уже в среду в Классическом дерби на ОСК "Металлист". Пока разрыв между грандами составляет 8 очков; в случае победы над Зарей он снова увеличится до 11-ти, а туров останется всего три. Луганчане весной не впечатляют, но сегодня они не имеют права на провал; им на пятки наступает Мариуполь – у соперников по 39 зачетных баллов, но "мужики" идут четвёртыми благодаря лучшей разнице голов. Подопечные Юрия Вернидуба уже давно забыли о борьбе за бронзу, однако сползания аж на пятое место для и без того ужасного сезона недопустимо.

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Шахтер сейчас находится в прекрасной форме. Тур назад "горняки" провели убедительный поединок против Александрии, выиграв благодаря мощному второму тайму – правда, донеччане оборвали свою 956-минутную сухую серию, пропустив после углового и замыкания Банады. Через несколько дней подопечные Пауло Фонсеки прогнозируемо разгромили Ингулец в финале Кубка и сравнялись с Динамо по общему количеству трофеев. Теперь "оранжево-чёрные" зациклились на том, чтобы взять чемпионство. Уровень игры Шахтера вполне позволяет надеяться на это.

Заря весной выглядела очень нестабильно, чередуя серии поражений с уверенными победами. После фиаско с Мариуполем "мужики" потеряли реальные шансы на бронзу, но в прошлом туре им удалось забрать очки у Динамо на НСК "Олимпийский". Да, матч в целом был проигрышным, а ничью принёс прекрасный штрафной Силаса на последних минутах, но сама способность терпеть и выгрызать результат радует – подобное во второй части сезона луганчане демонстрировали редко.

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Держаться на плаву в таких поединках им помогает и прекрасная игра голкипера Никиты Шевченко, вернувшегося в Зарю и демонстрирующего довольно качественную работу. Сегодня у него будет особая мотивация, ведь в Шахтере у него так и не поверили, а в прошлой очной встречи "горняки" набросали ему три гола. Впрочем, прежде всего вратарь будет думать об очках, ведь терять их команда просто не имеет права.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря провела 41 матч против Шахтера, отпраздновав победу лишь в пяти встречах. 35 поединков выиграли "горняки" и лишь однажды команды разошлись ничьей – в Харькове в октябре 2018-го (1:1). Статистика УПЛ: 39 матчей, 33 победы Шахтера, 5 выигрышей Зари, 1 ничья.

2. Общий счет противостояния – 27:105 в пользу Шахтера. В рамках УПЛ – 25:99.

3. Заря больше всего голов за матч в УПЛ пропустила именно от Шахтера – 7 мячей.

4. Шахтер на полях соперников сохраняет ворота сухими в течение рекордных для Чемпионатов 720-ти минут.

5. Игроки Шахтера на поле Зари в УПЛ забивали голы во всех 19-ти играх (53 мяча).

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Кадровая ситуация

У Зари одна, но важная потеря – из-за дисквалификации не сможет сыграть защитник Евгений Чеберко. Лазарет команды пуст, а из приятных новостей следует отметить возвращение в состав Александра Тимчика, Богдана Леднева и Богдана Михайличенко, которые в прошлом туре не играли по условиям аренды.

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У Шахтера ситуация чуть сложнее. Из-за травмы команде не поможет Майкон, а Марлос, который только восстановился после повреждения, на матч не прилетел – рисковать здоровьем лидера в практически выигранном сезоне смысла нет. Вместе с ним не попали в заявку Богдан Бутко и прошлогодний новичок Фернандо. Дисквалифицированных на встречу с Зарей в составе донецкого клуба нет.

Ориентировочные составы на матч Заря – Шахтер

Заря: Шевченко – Караваев, Вернидуб, Литвин, Михайличенко – Силас, Чайковский – Лунёв, Леднев, Хомченовский – Будковский

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Антонио – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 1:2

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Шахтеру сегодня будет нелегко, ведь в Запорожье луганчане всегда дают отчаянный бой грандам. Да и "горняки" в текущем сезоне не склонны к игре на полную мощность с первых минут – они позволяют соперникам играть в свой футбол, но потом повышают скорости и забирают свои три очка. Форма Зари пока не настолько мощная, чтобы наказать донеччан за подобный стиль в УПЛ, поэтому можно прогнозировать непростую, но заслуженную победу подопечных Фонсеки.

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