Когда-то противостояние Зари и Шахтера можно было назвать центральным матчем УПЛ. Сейчас эта вывеска потускнела, хотя конкретно весной 2025-го она снова выглядит интересно. Луганчане еще перед началом сезона умудрились собрать довольно сильный состав, в который еще и опальный Антюх вернулся – а Младен Бартулович поставил веселый футбол.

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"Черно-белые" неплохо прессингуют, опасны на стандартах и классно убегают в контратаки. Да и в позиционном наступлении Заря может быть крутой – благо, у нее есть Мичин и Яцык, которые грамотно работают между линиями (хотя Яцык сейчас тяготеет к левому флангу). В хороший день этот коллектив способен гонять Динамо в хвост и в гриву, бить Карпаты и забивать шедевральные no-look голы, как Антюх.

Вот только хороших дней у луганчан не так и много. Команда привыкла чередовать хорошие и неудачные отрезки – как по ходу сезона, так и конкретно в одном матче. Реально ужасным оказался промежуток от 30 марта до 20 апреля, когда Заря проиграла три матча из четырех, потерпев разгромы от Кривбасса и Колоса и трижды оставаясь в меньшинстве. Зато в последних турах случились победа над Левым Берегом и ничья с ЛНЗ.

В тактическом плане главной уязвимостью подопечных Младена Бартуловича остается оборона. Там хронически не хватает кадров (из-за травм или дисквалификаций) – однако даже в праймовом составе Джордан и Башич слишком часто ошибаются. Особенно когда дело доходит до кроссов и контроля пространства за спиной. Эти проблемы не доли победить Динамо – и они же рискуют вылиться в фиаско с Шахтером.

Дончане провалили Класичне, но первый тайм продемонстрировал, насколько мощно способна играть команда Марино Пушича. Даже без Судакова. Правда, у дончан прослеживались ощутимые трудности с созданием моментов (два гола киевляне подарили) – они характерны по ходу всего сезона, но только в матчах против сильной защиты. Заря таким похвастаться не может.

Это еще не значит, что луганчан разгромят. Другой проблемой Шахтер является неготовность играть на высоком уровне все 90 минут. У "горняков" есть только отрезки высокой интенсивности в 30-45 минут, за которые коллектив и делает результат. Показательным стал вынос Черноморца в предыдущем туре.

Шахтер сыграл полурезервом, Бондаренко поднялся выше и активно комбинировал на чужой трети – впрочем, до перерыва "оранжево-черные" имели всего 2-3 действительно опасных эпизода. Затем случились 3:0, хотя даже в разгромном втором тайме Шахтер имел длительный отрезок без обострений. Вследствие такой нестабильности чемпионат и был проигран.

В обороне тоже есть за что переживать. Команде не хватает агрессии в игре против мяча и внимательности в контроле ключевых зон. Марино Пушич поднял Матвиенко в опорную зону, чтобы там был чистый разрушитель, однако тогда слабеет центр защиты – доказано противостоянием Ваната против Граама. Именно поэтому не следует думать, что Шахтер вот так просто вынесет Зарю с ее стеклянной защитой.

Дончанам придется серьезно потрудиться – а побеждать необходимо любой ценой, если "горнякам" нужны серебряные медали. Александрия в шести очках впереди, однако завтра "горожане" могут потерпеть фиаско с Карпатами. С другой стороны, победа в Кубке Украины поднимет Шахтер в Лигу Европы независимо от позиции в турнирной таблице.

Финал состоится уже 14 мая, поэтому Марино Пушич может и приберечь лидеров. В частности, в запасе могут остаться Судаков и Матвиенко, которые пропускали предыдущие матчи из-за повреждений – хотя оба тренировались в общей группе. А значит у Зари будут шансы на сенсацию.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вакула – Конопля

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Шахтер

Заря: Сапутин – Тронтель, Башич, Джордан, Жуниньо – Дрышлюк – Антюх, Мичин, Яцык, Горбач – Будковский

Шахтер: Ризнык – Винисиус, Бондарь, Граам, Азаров – Крыськив – Педриньо, Бондаренко, Марлон, Невертон – Эгиналду

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5, победа Шахтера

Ожидаем не приличное количество голов, ведь оборона обеих команд оставляет желать лучшего. А также ставим на победу Шахтера, хотя легко дончанам не будет. Просто луганчане не смогли победить ни в одном топ-матче – исключением стала встреча против Карпат.

Дончане могут выкинуть всякое, но нынешнюю Зарю они должны побеждать.

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