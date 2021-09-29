Нападающий итальянской Ромы Эльдор Шомуродов рассказал о настрое команды перед поединком 2-го тура группового этапа Лиги конференций против луганской Зари.

"Результат на выходных был неутешительным (проигранное Лацио дерби – Футбол 24), но мы – сильная команда, и хотим завтра прийти в норму.

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Мы все готовы, если нас выберут завтра сыграть против Зари. Ключевой момент в том, что мы готовы побеждать", – заявил форвард во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Заря – Рома состоится в Запорожье в четверг, 30 сентября. Начало поединка в 19:45.

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