"Постараемся быстрый гол забить, убрать индивидуальные ошибки, которые привели к голам в прошлой игре. Ну и о реализации не надо забывать. У нас было много прекрасных моментов – если хотя бы несколько забили, был бы другие счет, настроение, ожидания.

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Я могу только позавидовать тем болельщикам, которые придут завтра на футбол. Я им гарантирую, что они не увидят равнодушных игроков в футболках Зари. Я уверен, ребята отдадут завтра все силы для того, чтобы невозможно сделать возможным", – сказал Скрипник в эфире ТК Футбол.

Напомним, Заря в первой встрече крупно проиграла (0:3). Матч плей-офф ЛЕ состоится в Запорожье 26 августа, начало в 19:30.

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