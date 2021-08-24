Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судей на матч плей-офф квалификации ЛЕ между украинской и австрийской командами.

Главным арбитром поединка между Зарей и Рапидом будет румынский рефери Иштван Ковач, сообщает официальный сайт УЕФА.

"У Зари есть возможность доказать, что они "мужики": экс-форвард сборной Украины ожидает чуда в матче с Рапидом

Ему будут помогать соотечественники Василий Маринеску и Овидиу Артене, а четвертым арбитром будет Лучиан Русанду.

Напомним, первый поединок с Рапидом Заря с треском провалила, уступив австрийцам со счетом 0:3. Реабилитироваться подопечные Виктора Скрипника попытаются уже в ближайший четверг, 26 августа. Начало встречи в 19:30.

Заря удержала тяжёлую победу над Мариуполем в феерической перестрелке с семью голами – азовцы едва не отыгрались с 1:4