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Заря – Ордабасы – 3:0 – видео голов и обзор матча

6 февраля 23:33 15 Читати українською
Заря – Ордабасы – 3:0 – видео голов и обзор матча
Тренировка Зари / фото ФК Заря

Луганская Заря разгромила казахский Ордабасы в рамках контрольного поединка. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Ордабасы.

Товарищеские матчи.

Заря – Ордабасы – 3:0

Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75

Луганчане открыли счет в конце первого тайма, Кабаев классно разобрался и пробил в девятку ворот соперника. Во второй половине он же оформил дубль, удачно пробив после розыгрыша штрафного. Точку в матче поставил Цыганикс.

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Следующий контрольный матч подопечные Скрипника проведут против Фламуртари из Косово, спарринг запланирован на 9 февраля.

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