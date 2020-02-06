Заря – Ордабасы – 3:0 – видео голов и обзор матча

Луганская Заря разгромила казахский Ордабасы в рамках контрольного поединка. Смотрите видео голов и обзор матча Заря – Ордабасы.

Товарищеские матчи.

Заря – Ордабасы – 3:0

Голы: Кабаев, 44, 50, Цыганикс, 75

Луганчане открыли счет в конце первого тайма, Кабаев классно разобрался и пробил в девятку ворот соперника. Во второй половине он же оформил дубль, удачно пробив после розыгрыша штрафного. Точку в матче поставил Цыганикс.

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Следующий контрольный матч подопечные Скрипника проведут против Фламуртари из Косово, спарринг запланирован на 9 февраля.