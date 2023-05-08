В рамках 25-го тура УПЛ Заря встретится с Металлистом, Рух примет Ингулец, Минай проведет поединок с Ворсклой, а Верес – с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Заря – Металлист 1925

Заря продолжает писать сказку. Завершиться она может выходом в квалификацию в Лигу чемпионов, которой не удалось добиться и в лучшие времена УПЛ – впрочем, пока об этом рано говорить. Впереди у луганчан еще встреча против Шахтера, где возможна осечка, а отрыв от Динамо составляет всего 5 зачетных баллов. Именно поэтому подопечные Патрика ван Леувена практически не имеют права на раздачу очков аутсайдерам и середнякам.

"Черно-белым" необходимо выиграть почти все матчи. До сих пор команда держала необходимый темп, победив в восьми поединках второго круга из девяти, уступив только Кривбассу. С одной стороны, это круто, но с другой – у Зари самый большой перебор по голам и очкам (их должно было быть на 9-10 меньше). Показательными были минимальные победы над Колосом и Вересом, где моментов почти не возникало, а победу принес удачный стандарт.

Патрик ван Леувен пытается сделать игру более прагматичной, а в некоторых встречах команда демонстрировала чрезвычайно крутой футбол (как вот недавно с Черноморцем), но луганчане ходят по тонкому льду. Сегодня она особенно страшна, ведь кадровые потери просто феерические (выпали основной центрбек, ключевой центрхав). Легкой прогулки с Металлистом 1925 сегодня ожидать не стоит.

Но и делать прогноз насчет сенсации было бы слишком смело. Да, харьковчане в последних четырех турах пропустили всего один гол, однако соперники были слабенькие – Рух, Минай, Львов и проблемная Александрия. При этом "желто-синие" и сами забили всего три мяча, одержав всего одну победу при трех ничьих. Благодаря этим успехам коллектив оторвался от зоны вылета на шесть очков, а от переходных матчей – на четыре.

Так себе результаты, честно говоря. И футбол такой себе. Металлист 1925 в лучшем случае способен выдать хороший тайм, а его способность противостоять лидерами УПЛ вызывает сомнение – встречи с СК и Шахтером подопечные Эдмара и Голодюка проиграли с суммарным счетом 0:10. Словом, Заре сегодня будет где разбегаться.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мацапура, Чурко, Данченко, Кирюханцев – Вачиберадзе, Дмитренко (под вопросом)

Дисквалифицированы: Имереков, Бражко – Е. Ткачук

Ориентировочные составы на матч Заря – Металлист 1925

Заря: Сапутин – Бутко, Бурда, Батагов, Вантух – Шахов, Дрышлюк – Антюх, Булеца, Русин – Герреро

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Курило, Безуглый, Рудавский – Габелок, Мартынюк, Кравченко – Русин, Ременюк, Островский

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Металлист 1925 даст бой, ведь у Зари много кадровых проблем, да и вскрывать оборонительные блоки луганчанам трудно. Впрочем, харьковчане всегда дают пространство, да и в целом они выглядят слишком слабо для успешного противостояния топам. Любой результат, кроме победы подопечных Патрика ван Леувена, станет неожиданностью.

Рух – Ингулец

Рух с Ингульцом устраивали скандалы еще во времена Первой лиги. В текущем сезоне они вспомнили старую традицию. В частности, петровцы не согласились на заказ VAR в недавней встрече с львовянами, а также не предоставили им транспорт для поездок на тренировки (как того требует никому не нужный регламент). Подопечные Сергея Ковальца еще и победили благодаря неоднозначному пенальти, а судил тот матч Дмитрий Кривушкин – его очень часто назначают в Петрово

На поединок во Львове транспорт не предоставили уже Ингульцу, хотя VAR все же будет. Для Руха это важно, ведь команда идет на предпоследней позиции – хотя отставание от зоны переходных матчей пока составляет одно очко (а вот до спасительной 12-й строчки не хватает трех). Ингулец оторвался от четверки аутсайдеров на четыре зачетных балла, однако для 5-матчевой дистанции это не такой уж и серьезный гандикап.

В футбольном плане сказать о командах можно гораздо меньше. Рух вообще выглядит депрессивно – даже играя в большинстве целых 90 минут, "желто-черные" не забили Металлисту 1925 (да и моментов почти не возникало). Ингулец тоже не впечатляет, но результаты у команды на порядок лучше. Чего только стоит ничья с Кривбассом в предыдущем туре.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Холод – Головкин

Ориентировочные составы на матч Рух – Ингулец

Рух: Панькив – Роман, Дидык, Веремеенко, Лях – Довгий, Сапуга – Соломон-Отабор, Таллес, Рунич – Климчук

Ингулец: Билык – Сидоренко, Ковалев, Поспелов, Смоляков – Кухарук, Клименко – Кравчук, Запорожец, Козыренко – Резепов

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Ингулец весной стабильно побеждает прямых конкурентов за выживание. В частности, недавняя победа над Рухом хоть и стала скандальной, однако была добыта по игре. Рух же даже не может похвастаться ничьей с Динамо, ведь уровень футбола оказался критически низким.

Львовяне мучаются сами и мучают телезрителей. С таким подходом зацепиться за очки с "казаками" будет трудно. Ингулец – фаворит.

Минай – Ворскла

Минай продолжает борьбу за выживание. После скандального поражения от Шахтера команда осталась в зоне переходных матчей, однако расстояние от спасительной 12-й позиции минимальное. Вообще, плотность таблицы настолько высока, что на месте закарпатцев легко может оказаться Черноморец, а сами они рискуют выпасть в зону прямого вылета.

Именно поэтому подопечным Владимира Шарана нужно цепляться за очки. А желательно – и за победу. Одолеть же Кривбасс несколько недель назад удалось, так почему бы не прибить Ворсклу? Тем более, что у полтавчан прямо сейчас сложилась непростая кадровая ситуация.

Виктору Скрипнику не хватает основных центрбеков, бразильцы в этой роли тянули "зелено-белых" вниз, а опорник Челядин нарвался на дисквалификацию (как правило, в защиту при необходимости опускали его). Еще и Бацулы не будет. Тем не менее, ворскляне остаются фаворитами пары.

Полтавчане наконец-то ожили, одержав три победы подряд, упустив заслуженную победу над Рухом (привезли пенальти на последних секундах) и откровенно разрывая Динамо в первом тайме. К тому же, Ворскла является лучшей командой УПЛ по объему и качеству игры без мяча – и это особенно обидно для Миная. Владимир Шаран тоже ставит на интенсивность и борьбу, однако сегодняшний соперник на порядок лучше в этом плане.

У "зелено-белых" есть еще и серьезная мотивация. В случае победы они приблизятся к зоне еврокубков на расстояние пяти очков. Да, на нее претендует еще и Колос с Кривбассом, а александрийцы имеют матч в запасе – но сдаваться рано.

Кадровая ситуация

Травмированы: Воробчак – Фелипе (под вопросом), Юрченко, Чеснаков

Дисквалифицированы: Бацула, Челядин (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Минай – Ворскла

Минай: Бандура – Гончар, Мельник, Немчанинов, Трубочкин – Горин, Витенчук – Гечев, Твердохлеб, Булеза – Вишневский

Ворскла: Исенко – Пердута, Яворский, Рамирес, Кравец – Скляр, Павлюк – Олейник, Кане, Сефери – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Кроме тактических преимуществ Ворсклы, стоит отметить и нестабильность Миная. "Лисам" ощутимо не хватает кадрового потенциала и класса – это особенно заметно по частым ляпам в обороне и плохой реализации. Да и сил на весь матч в хорошей интенсивности не хватает.

Закарпатцы опасны, но Ворскла значительно мощнее. Ставим на победу подопечных Виктора Скрипника.

Верес – Колос

Верес целых 11 туров ждал победы в чемпионате, однако после первого же успеха начал все заново. В домашнем поединке против Зари ровенчане потерпели минимальное поражение, пропустив со стандарта – хотя в целом соперника сдерживали хорошо. К счастью для "народного клуба", после этой неудачи команда не выпала в четверку аутсайдеров, оставшись в одном очке от зоны переходных матчей.

Ощутимого прогресса в игре подопечных Юрия Вирта не заметно. Верес продолжает демонстрировать неплохой футбол, недостойный пребывания в столь низкой позиции – но он не гарантирует отсутствия осечек и выживания. Ошибок у коллектива много.

Сегодня оппонент и серьезный, и не очень. С одной стороны, Колос идет в восьми очках от зоны еврокубков, а до матча против Шахтера ковалевцы не пропускали больше одного гола за игру. В их ворота всего залетело три мяча. С другой стороны, команда была беспомощной в атаке, трижды одержав победу благодаря хорошим стандартом.

Последние три поединка оказались крайне неудачными, однако и соперники были серьезными. Подопечные Ярослава Вишняка проиграли Заре, Шахтеру и Черноморцу, причем одесситы устроили "хлеборобам" разгром. Именно поэтому в еврокубковые амбиции Колоса не верится – сильные команды показали, что коллектив не готов к такому уровню. Впрочем, для клубов уровня Вереса ковалевцы остаются неприятным оппонентом (хотя бы из-за своей вязкой обороны).

Кадровая ситуация

Травмированные: Мякушко (Колос; под вопросом)

Дисквалифицированные: Ющишин – Чоботенко, Исаенко

Ориентировочные составы на матч Верес – Колос

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Пасич – Клец, Лебеденко – Близниченко, С.Шарай, В.Шарай – Шестаков

Колос: Волынец – Кравченко, Гончаренко, Новак, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ореховский, Болбат – Попов

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Букмекеры дают равные коэффициенты на победу обоих коллективов. Они действительно близки друг к другу по уровню футбола. У Колоса сильнее оборона, но Верес веселее в атаке. У ковалевцев лучшие результаты, однако ровенчанам слишком часто не везло.

В данном поединке может быть зафиксирован любой результат.