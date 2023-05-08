Заря – Металлист 1925 – 3:0 – видео голов и обзор матча
8 мая 22:18 - Читати українською
Заря разгромила Металлист 1925 в 25 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Заря имела много моментов, но до перерыва забила только однажды. Шахов завершил атаку вторым темпом после удара Герреро и сейва Сидоренко. Луганчан могли наказать за плохую реализацию, если бы перекладина не приняла на себя выстрел Островского.
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Подопечные ван Леувена сняли все вопросы на старте второй половины. Русин перехватил слабую передачу защитника Металлиста 1925 и сам завершил момент, а Герреро "прошил" Сидоренко. 3:0 – пятая подряд победа Зари, которая идет на третьей строчке.
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