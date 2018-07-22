Заря – Мариуполь: анонс матча УПЛ

"Футбол 24" представляет анонс матча 1 тура украинской Премьер-лиги.

Заря – Мариуполь

14.00. Запорожье, Славутич-Арена

Главный арбитр: Николай Балакин

Телетрансляция на канале 2+2

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В прошлом сезоне Заря проиграла третье место Ворскле, но опередила Мариуполь в борьбе за лучшее еврокубковое место. Дивиденды очевидны: луганчане могут постепенно входить в сезон, а приазовская команда сразу получила бешеный график. Уже в четверг мариупольцы стартуют в квалификации Лиги Европы против шведского Юргордена.

Статистика противостояния – 23 матча: 9 побед Зари, 8 ничьих, 6 викторий Мариуполя

Александр Бабич заверяет, что комплектация его команды еще не завершена – в усилении нуждается атакующая линия, где Мариуполь потерял Болбата, Тотовицкого и Диденко. Зато Шахтер усилил дружественный клуб арендой нескольких молодых игроков. Также вернулся в Мариуполь лучший бомбардир первой части сезона-2017/18 Фомин. Тренерскому штабу придется выполнить большой объем работы, чтобы вывести команду на уровень весны.

"Изюминки"

– Александр Бабич из Мариуполя проведет 100-й матч в качестве главного тренера команд Премьер-лиги.

– Мариуполь может добыть 50-ю гостевую победу в Премьер-лиге.

У Зари все проще. "Черно-белые" прилично обогатились на трансферном рынке, но дыр в составе избежали. На место Лунина пришел Махарадзе, защиту усилил Вернидуб-младший, в нападении повторить судьбу Бонавентуре и Юри попытается Рафаэль. Заря подписала ряд исполнителей, с которыми будет работать на перспективу, а вообще луганская команда, как заверил Юрий Вернидуб, почти укомплектована.

Предыдущий матч

22.04.2018. 28-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Заря – Мариуполь – 3:1

Голы: Юри, 67, Гордиенко, 75, Громов, 90+2 – Мишнев, 30

Фаворитом встречи выступает Заря – успех Мариуполя будет считаться неожиданностью. Очные поединки этих команд в прошлом сезоне УПЛ обычно дарили интересный содержательный футбол, за исключением разве что того матча, где Александр Бабич решил засушить игру. Шансы получше у Мариуполя появятся, если уже на этот матч серьезное наказание получат Фаупала и Силас.

Ориентировочные составы

Заря: Махарадзе – Тымчик, Сваток, Вернидуб, Чеберко – Харатин, Силас – Караваев, Гордиенко, Громов – Фаупала.

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Быков, Демири – Игнатенко, Мишнев – Полегенько, Чурко, Тищенко – Фомин.