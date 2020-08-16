Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор контрольного матча

Товарищеский матч

Заря – Мариуполь – 2:1

Голы: Лунев, 11, Перович, 88, – Кулаков, 15

Лунев открыл счет на 11 минуте, уверенно реализовав выход один на один после роскошного паса с центра поля, но уже за 4 минуты Кулаков выровнял положение. А во втором тайме Перович удачно сыграл в штрафной и точно пробил в угол ворот.

Заря вырвала победу у Мариуполя в контрольном матче

Напомним, что новый сезон украинского первенства начнется уже на следующей неделе матчем Олимпик – Динамо.