Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор контрольного матча

Украина — 00:55 56400
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Динамо – Полесье: Луческу удачно трансформирует игроков, Супряга и Дуэлунд посрамляют экс-тренеров, феерия украинцев
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Лига чемпионов 2019/20: определились пары полуфиналистов турнираЛига чемпионов — 00:05 10129
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4 игрока сборной Украины в бельгийской битве: ошибка и гол Пластуна, "сухой" Яремчук, неожиданная победа МакаренкоБельгия — 15 авг 5042
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Роналду и Месси завершают эру – провальный сезон в Лиге чемпионов может привести к уходу легендЛига чемпионов — 15 авг 5967
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Швед официально продолжит карьеру в Мехелене – Селтик отпустил украинцаБельгия — 15 авг 10580