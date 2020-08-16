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Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор контрольного матча

13:52 - Читати українською
Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор контрольного матча
Заря – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор контрольного матча

Заря минимально обыграла Мариуполь в товарищеском матче. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Заря
2
2 : 1
1
Мариуполь
17:30 15:08:2020
завершено
 

Товарищеский матч

Заря – Мариуполь – 2:1

Голы: Лунев, 11, Перович, 88, – Кулаков, 15

Лунев открыл счет на 11 минуте, уверенно реализовав выход один на один после роскошного паса с центра поля, но уже за 4 минуты Кулаков выровнял положение. А во втором тайме Перович удачно сыграл в штрафной и точно пробил в угол ворот.

Заря вырвала победу у Мариуполя в контрольном матче

Напомним, что новый сезон украинского первенства начнется уже на следующей неделе матчем Олимпик – Динамо.

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Теги
Заря Заря Мариуполь Мариуполь Видеоновости Заря - Мариуполь
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