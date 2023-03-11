Заря – Львов и еще три матча УПЛ и ещё три матча УПЛ. Анонс

Заря – Львов

Заря неоднозначно стартовала во второй половине сезона. С одной стороны, луганчане пропустили два быстрых гола от Ворсклы, а с другой – поединок завершился со счетом 3:2 в пользу луганчан. Причем большую часть встречи владение мячом держалось на уровне 70%, что многовато для УПЛ – в основном, наши команды не могут вскрыть оборону уже при 55-60%. Подопечные Патрика ван Леувена справились, а особенно круто проявил себя Бражко, который оформил дубль и выдал шикарную статистику.

Проблемы тоже возникали, так что далеко идущие выводы делать не станем. Маловата выборка. Сейчас важно только понимать, что Заре нужна победа любой ценой – луганчане идут третьими, но Динамо держится всего в одном зачетном балле позади.

У Львова ситуация еще более критическая. "Горожане" держатся на дне таблицы в двух очках от зоны переходных матчей, и в четырех – от спасительной двенадцатой строчки. Неделю назад ситуация была еще хуже, однако подопечным Олега Дулуба удалось одержать победу над Минаем. Not bad, учитывая хорошую форму закарпатцев и обновленный где-то на 90% состав львовян.

Масштабные кадровые перестановки не могли не сказаться на футболе команды. Львов выглядел ужасно, допустив 3-4 голевых момента у своих ворот – и создав всего один в ответ! К счастью, его удалось реализовать. Вечно так фартить не будет. С другой стороны, "горожане" с каждым туром будут все более сыгранными, так что списывать коллектив до стартового свистка не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мацапура, Данченко, Шахов (Заря)

Под вопросом: Кирюханцев, Чурко (под вопросом)

Дисквалифицированные: Муравский (Львов)

Ориентировочные составы на матч Заря – Львов

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко – Русин, Мишнев, Булеца, Антюх – Герреро

Львов: Рыбка – Гильерме, Дитятьев, Игор, Траоре – Алибеков – Кузык, Лео Антонио, Беляев, Ременяк- Грисьо

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Поставим на победу Зари, руководствуясь очевидным набором фактов. Луганчане сыграны, они продемонстрировали целостный и осмысленный футбол неделю назад, у них хорошая реализация. По всем параметрам подопечные Патрика ван Леувена лучше той версии Львова, которую мы увидели в предыдущем туре.

Впрочем, на старте сезона прогнозы имеют свойство не сбываться. В УПЛ же вообще все решает рандом – команды нестабильны, поля подготовлены по-разному, судейство тоже разное и тому подобное. Логика указывает на победу Зари, но логика в украинском футболе всегда была кривой.

Минай – Александрия

Старт Миная во второй половине сезона оценить непросто. Результаты у подопечных Владимира Шарана плохие – они потерпели разгром от Шахтера (1:4) и уступили пересобранному Львову (0:1). В игровом плане все не так ужасно. Моменты возникали даже во встрече с "горняками", причем это были фирменные эпизоды с вертикальными (контр)атаками. "Горожан" так и вовсе гоняли по полю, однако подвела реализация.

Причина последней неудачи не в последнюю очередь связана с кадровыми проблемы. Минайцев перед поединком со Львовом поразила эпидемия – сообщалось, что заболели аж 10 футболистов, включая врача. Игроки выпадали из-за головной боли даже по ходу встречи. Никто не знает, успели ли они восстановиться, но в любом случае тренировочный процесс проходил в экстремальных условиях.

Таким образом, Руслан Ротань получил прекрасный шанс одержать первую тренерскую победу в УПЛ. Пока что было две ничьи, но какие – 3:3 с Металлистом 1925 и 2:2 против СК Днепра-1, с двумя камбэками. Качество игры, как и у всех команд в УПЛ весной, было неоднозначным, но определенные очерки Ротань-стайла в футболе Александрии прослеживались. В частности, в глаза бросаются высокая линия обороны и попытки накрывать высоко.

Дальновидные выводы по данному проекту делать рано, но время на эксперименты у тренерского штаба истекает. Во встрече с Минаем уже нужна победа – ничью никто не поймет. И дело даже не в ослабленности "лис", а конкретно в Александрии и ее амбициях.

Кадровая ситуация

Травмированы: Пеньков (Минай)

Под вопросом: Байдал, Кемкин, Немчанинов, Колесник, Гончар, Шишка, Трубочкин (все – Минай)

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Минай – Александрия

Минай: Бандура – Дмитрук, Горин, Мельник, Булеза – Витенчук, Твердохлеб, Петько – Гечев, Воробчак – Вишневский

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Ковалец, Мустафаев – Калитвинцев, Кобзарь, Волошин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Минай со своим качественно поставленным вертикальным футболом способен создать проблемы для Александрии. Учитывая проблемы "аграриев" в обороне, гол в ворота Никиты Шевченко не станет неожиданностью. Тем не менее, закарпатцы сильно ослаблены, а вот подопечные Руслана Ротаня постепенно будут набирать темп.

У гостей высокая результативность (прежде всего, благодаря хорошей реализации), а вот защитная линия Миная даже в оптимальном составе не поражала надежностью. Именно поэтому мы поставим на победу александрийцев.

Ингулец – Металлист

Ингулец стал главным ньюсмейкером недели, прибив Динамо в Киеве. И как прибив! Гранду не дали создать ни одного момента. Сергея Ковальца считали устаревшим тренером, однако он полностью прочитал футбол "бело-синих" – а его подопечные уверенно реализовали задуманное, даже не боясь встречать более сильного соперника ближе к центру поля. Браво!

Тем не менее, пока трудно сказать, каким будет Ингулец Ковальца. В поединке против Динамо "казакам" были адаптации и игра вторым номером, а вот как они сыграют против Металлиста? В каком стиле, с какими изюминками? Посмотрим. Так или иначе, подопечным Сергея Ковальца необходимо побеждать, ведь коллектив идет в двух очках от зоны вылета.

Металлист – еще больший кот в мешке. Харьковчане за зиму потеряли большую часть лидеров, поэтому все ожидают вылета обратно в Первую лигу. Поражение от Руха на выезде в предыдущем туре должно было бы подтверждать эти подозрения, но не все так очевидно. "Желто-синие" сыграли не так уж и плохо, а уровень арбитража оказался очень слабым – как минимум, подопечным Перицы Огненовича не дали пенальти.

Стратегически у Металлиста все плохо. Команда собрана заново, сыгранность слабенькая, глубина состава небольшая. Оборона была одной из самых слабых осенью – и сейчас она точно не стала лучше. Тем не менее, похожие проблемы харьковчане имели и летом, однако они долгое время держались в середине таблицы. В реалиях УПЛ "желто-синие" будут иметь шансы на выживание едва ли до самого конца.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Металлист

Ингулец: Паламарчук – Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Кухарук – Нагиев, Одарюк, Козак – Ситало

Металлист: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Чидомере – Коркишко, Бойчук, Наумец – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Ингулец неделю назад зарекомендовал себя зубастым и хорошо организованным коллективом, а его тренерский штаб показал хороший гейм-менеджмент. У Металлиста же проблемы с комплектацией и начинающий тренер. Это не значит, что харьковчане не способны прибить Ингулец (мы еще не знаем всех возможностей команд), но логика заставляет ставить на петровцев.

Черноморец – Металлист 1925

Черноморец производил удручающее впечатление еще осенью. Зимой новости из одесского лагеря еще больше вгоняли в депрессию – команду покинул ряд лидеров, а из известных новичков пришли только Авагимян, Демченко и Задоя. Руководство, будто бы, не в восторге от финансировании клуба. На этом фоне ожидания от "моряков" весной были совсем невеселыми.

Ожидалось, что подопечные Романа Григорчука снова проиграют Вересу, но неожиданно Черноморец стартовал с победы. Да, триумф не выглядел эффектно, но уровень игры одесситов приятно удивил. Если работать в том же ритме, то "моряки" смогут сохранить прописку в УПЛ – вот только допускать осечки команде крайне нежелательно. Отставание от спасительной двенадцатой позиции составляет два очка.

Металлист 1925 в первом круге чемпионата имел худшую защиту, допустив моментов у собственных ворот аж на 23,5 xG. Если бы не фантастическая форма голкипера Мозиля, то команда шла бы на предпоследней позиции в турнирной таблице. В первых двух турах весной харьковчане остались без Мозиля – и пропустили сразу 10 голов, причем Шахтер неделю назад накидал аж семь.

Рано или поздно это должно было произойти. Теперь Эдмару необходимо сделать все, чтобы команда оправилась. Благо, к тренировкам в общей группе вернулись Габелок, Мозиль и Кравченко, да и соперник нынче не столь грозный, как Шахтер. Сегодня Металлисту 1925 нужна победа как в психологическом плане, так и в турнирном – от зоны переходных матчей "желто-синих" отделяют всего три очка.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Металлист 1925

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Политыло, Кузык – Бадибанга, Алефиренко, Авагимян

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Русин, Габелок, Мартынюк, Кравченко, Бичек – Чирук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не видят фаворита в этой паре. Мы тоже. Одесситы сейчас на подъеме, но кадровый потенциал у коллектива ограничен – Металлист 1925 же имеет слишком много проблем в обороне. Ничья кажется вполне вероятным итогом встречи, хотя в целом в матчах УПЛ возможно все.

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