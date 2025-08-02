Заря в рамках 1-го тура УПЛ 2025/26 сыграет с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Заря вернула Виктора Скрипника, которому надо реанимировать карьеру. Очень тяжелый сезон в Ворскле (пусть и с выходом в еврокубки) и вылет в Первую лигу с Металлистом 1925 сильно опорочили репутацию специалиста. Тренер закрепил реноме догматика, который не станет отказываться от "ромба" даже при отсутствии нужных исполнителей – хотя в половине случаев никакого "ромба" не было.

Заря требует 4,5 миллиона у европейского клуба за своего лидера – там уже играют 2 украинца

Свой новый заход в Зарю он начал без своего знаменитого ромба. Из плюсов на новом месте работы – небольшое количество кадровых потерь. Из важных исполнителей коллектив потерял только Антюха и Яцика, но при этом удалось сохранить Джордана (хотя все ожидали трансфер), Мичина, Будковского, Башича и ряд других сильных футболистов из предыдущего сезона.

Из новичков стоит отметить ветерана Пердуту и трех арендованных динамовцев – Саленко, Малыша и Кремчанина. Центр обороны усилили сербским новичком Яничем. Главным же активом должен стать центрхав Руан Оливейра, воспитанный Коринтиансом. Юрченко пока что не перешел, хотя трудно поверить в существование команды Скрипника без Владлена.

О луганчанах в межсезонье говорили очень мало. Будто ничего особенного в их лагере и не произошло. По большому счету, так и есть – Заря в кадровом плане не просела, так что все зависит от Виктора Анатольевича.

"Черно-белым" придется стартовать против ЛНЗ, у которого очень большие амбиции. Согласно данным Transfermarkt, ЛНЗ за лето потратил 2,35 млн евро, а в тренерском кресле теперь сидит Виталий Пономарев. С ним приехали сразу четыре руховца – Дидык, Рябов, Горин и Ледвий.

Кроме того, клуб получил суперголкипера Паламарчука, забрал Кузика из Кривбасса и Кисиля из Черноморца. Также в Черкассы переехал Марко Подоляк – воспитанник Динамо, который последний сезон провел в Леганесе С. В конце концов, "семенной завод" провел рекордный трансфер, приобретя вингера Оба из португальской Визелы за 700 тысяч евро.

Конечно же, такое солидное усиление не обошлось без кадровых чисток. На выход отправились Тилль, Бессала, Стасюк и Салиху – футболисты прошлогоднего весеннего ростера. За ними уехали Наумец, Кучеренко, Пеньков, Бойко, Бар и Наумец. При этом в клубе остались Эйнел, Беннет, Яшари, Момо, Ассинор, Муравский, Авагимян, Пасич, Драмбаев и ряд других весенних лидеров.

Ростер в ЛНЗ чрезвычайно мощный (особенно в атаке на флангах). Конкуренция в составе бешеная, но это может принести и проблемы – особенно с учетом большого количества иностранцев. Даже сформировать атмосферу единого коллектива будет непросто, а о сыгранности в первых турах нечего и говорить. Но все равно черкасцы интригуют.

Кадровая ситуация

Травмированные: Попара, Вантух – Путря

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – ЛНЗ

Заря: Сапутин – Пердута, Жордан, Башич, Жуниньо – Дрышлюк – Белоцерковец, Оливейра, Мичин, Вакула – Будковский

ЛНЗ: Ледвий – Пасич, Муравский, Дайко, Драмбаев – Дидык – Кузык, Танковский, Яшари, Проспер – Момо

Прогноз "Футбол 24" – результативная ничья

Трудно делать какой-либо прогноз на эту встречу. Новые тренеры, значительное количество новичков, неоднозначная игра в предыдущем сезоне и на сборах не позволяет определить фаворита. ЛНЗ имеет определенное преимущество в глубине состава, но более сыгранной кажется Заря.

Рискнем поставить на результативную ничью. Оборона обоих коллективов далека от идеала, а вот в атаке они очень сильны.

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