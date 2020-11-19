Персонал стадиона отреагировал на метеоизменения в Украине и защитил поле, сообщает официальный твиттер клуба.

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На Славутич-Арене приняты все меры по обеспечению максимальной готовности поля к игре с Лестером. После проведения комплекса работ, поле стадиона было накрыто специальным покрытием Домен А, которое защитит его от осадков и холода.

К слову, матч Заря – Лестер состоится 3 декабря. К этому луганчане сыграют поединок против афинского АЕКа на выезде.

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