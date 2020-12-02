"Поединок с Зарей – это игра, в которой мы хотим выиграть. Наша цель – быть действительно конкурентоспособными.

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Для нас это возможность протестировать некоторых игроков, которые возвращаются после травмы, и также молодых игроков. Мы дали отдых нескольким нашим ветеранам, которые отдали много сил за нас и свои сборные. Они смогут лучше подготовиться к выходным.

Уилфреда Ндиди будет замечательно увидеть снова. Чаглар Сьоюнджю также будет играть, как и Рикарду Перейра. Тимоти Кастань все еще отсутствует, мы проверим его состояние, когда вернемся.

Я считаю, что до сих пор наши игроки играли замечательно. Это огромное испытание для ребят. Я смотрю на Кристиана Фукса, который собирался сыграть всего несколько матчей, но на самом деле он сыграл намного больше, это невероятно", – цитирует Роджерса официальный сайт клуба.

Поединок Заря – Лестер состоится третьего декабря, начало в 19:55. Заря расположилась на последней строчке группы G, сохраняя призрачные шансы на выход в плей-офф.

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