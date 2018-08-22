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Заря – Лейпциг: Вернер отправится с командой в Запорожье

17:33 21 Читати українською
Заря – Лейпциг: Вернер отправится с командой в Запорожье
Тимо Вернер / Фото Reuters

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер восстановился перед матчем 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против Зари.

Наставник Лейпцига Ральф Рангник сообщил, что сможет рассчитывать на основного форварда в первом матче против луганчан.

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"Боль в желудке Вернера исчезла, и он отправится с командой в Украину на матч. Надеемся, он сможет сыграть. Очень важно, чтобы Тимо вошел в ритм и получил игровое время", – цитирует слова Рангника официальный твиттер Лейпцига.

Наставник "быков" оставит в Германии Жан-Кевина Огюстена, Марселя Забитцера и Кевина Кампля.

Напомним, матч Шахтер - Лейпциг состоится в Запорожье, 23 августа, начало в 21:30.

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Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
до матча
1
дн
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3
час
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31
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РБ Лейпциг
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Заря Заря Лига Европы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Заря - РБ Лейпциг Ральф Рангник Ральф Рангник Тимо Вернер Тимо Вернер
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