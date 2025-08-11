Заря подходит к встрече на фоне трагической новости о Владимире Белоцерковце. Даже не хочется представлять, каким может быть психологическое состояние в команде после такого шока. Можно только выразить соболезнования...

Игрок Зари Белоцерковец внезапно скончался в 25 лет

В чемпионате луганчане стартовали неудачно, расписав нулевую ничью с ЛНЗ. Организация игры подопечных Виктора Скрипника оставляла желать лучшего – по ней даже сказать особо нечего. Моментов и ярких хайлайтов создали очень мало, а соперник был близок к победе. Возможно, сегодня "черно-белые" сыграют лучше хотя бы в обороне, ведь в старт должен вернуться Джордан.

Хотя без позитива не обошлось. Очень здорово проявил себя Башич, который раздавал шикарные диагонали и разрезные передачи – впрочем, ему помогало отсутствие давления от центрхавов ЛНЗ. Саленко же уже после первого матча в УПЛ получил тотально положительные отзывы. Теперь все говорят, что арендованный динамовец должен играть в основе.

В конце концов, Заря проявила опасность на стандартах. После одного из них центрбек Янич попал в перекладину. Вообще, на втором этаже команда работает хорошо, чему способствует физический профайл многих исполнителей. С возвращением Джордана луганчане должны стать еще опаснее в данном компоненте.

Вообще, проект Виктора Скрипника пока кажется сырым. Он критически нуждается в возвращении фулбека Вантуха и опорника Попары. Очень большие надежды возлагают на центрхава Руана Оливейру, однако он не успел адаптироваться к команде и чемпионату – бразилец даже признался, что не ожидал такой жесткости в УПЛ. Словом, сейчас луганчане находятся на том этапе, когда даже Кудривка является опасным оппонентом.

Хотя почему "даже" и почему для луганчан? Кудривка просто опасна. Для всех. Если проход Ворсклы в плей-офф УПЛ создали на морально-волевых, то избиение Александрии в 1-м туре случилось при прекрасном футболе. Коллектив не просто дебютировал в элите с тремя голами, но и продемонстрировал очень грамотную и эффектную игру.

Особенно интересно было наблюдать за смещениями Морозко с левого фланга в центр – или даже на противоположный фланг. Или за открываниями Легостаева и Сторчоуча (последний оформил дубль). Кудривка прекрасно выбегала в контратаки, создав большое количество моментов. Если бы Легостаев не транжирил их, то Александрию могли бы унизить еще сильнее.

Дебютную победу в УПЛ получили почти перволиговым составом, однако вообще-то клуб провел сильную трансферную кампанию. Кроме Морозко, Кудривка подписала Нагнойного (он тоже сыграл в основе), Тотовицкого, Безбородько и Векляка, а также арендовал Лосенко, Пушкарева и Глущенко у Шахтера. Правда, они пришли за несколько дней до старта чемпионата (Глущенко вообще взяли на днях).

Это означает, что у проекта Василия Баранова есть большой запас. Его команда будет сильнее по ходу сезона не только в игровом плане, но и в кадровом. Впрочем, во всей этой идиллии важно не забывать о факторе перехода на более высокий уровень, который обязательно скажется. Дебютанты УПЛ в первый год в элите всегда страдают от физических нагрузок и интенсивности игры в элите.

Также следует не забывать, что в обороне Кудривка позволяет многое. Если бы Александрия лучше распоряжалась моментами, то завершила бы матч со счетом 3:3 как минимум. У Зари же есть Будковский, у которого никогда не были проблем с реализацией – он очень неудобен для защитников, пластичный и опытный. Таких форвардов подопечные Василия Баранова еще не встречали.

Кадровая ситуация

Травмированные: Попара, Вантух (оба – Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Кудривка

Заря: Сапутин – Пердута, Джордан, Башич, Жуниньо – Дрышлюк – Слесар, Мичин, Саленко, Вакула – Будковский

Кудривка: Яшков – Мачелюк, Потимков, Шаповал, Мельничук – Думанюк, Нагнойный – Козак, Сторчоус, Морозко – Легостаев

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Делать ставки на результат пока трудно. Хочется посмотреть, как команды будут работать на дистанции. Лига слишком равная по силе участников, поэтому места в таблице зависят от тенденциозных историй – а в одном конкретном матче даже Шахтер не застрахован от выноса.

Количество голов предсказать тоже непросто, но существует стойкое ощущение, что оба коллектива забьют. Кудривка сильна на переходных фазах, Заря – на стандартах и при кроссах. Оборона же у них "стеклянная", так что без голов не обойдемся.

"Иди и проси прощения у Лобановского": украинец Ла Лиги, которого забыли удалить с поля